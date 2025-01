Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - Ateliers sur les programmes 'Eco-écoles' et 'Jeunes reporters pour l'environnement'

Laâyoune — Des ateliers de formation sur les programmes "Eco-écoles" et "Jeunes reporters pour l'environnement" ont été organisés, lundi et mardi, au profit des élèves et coordinateurs des clubs de l'environnement impliqués dans ces deux programmes dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Organisés par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, ces deux ateliers s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat et du programme d'action conjoint entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ainsi, l'atelier de formation "Eco-écoles" qui a profité aux élèves de l'enseignement préscolaire et primaire, a été l'occasion de mettre l'accent sur la dimension théorique et conceptuelle de ce programme, ainsi que les démarches pratiques pour y adhérer.

Cet atelier a été également une occasion pour encadrer les coordonnateurs régionaux et provinciaux, dans l'optique d'accompagner la mise en oeuvre dudit programme au niveau des établissements scolaires relevant de la région.

Lors de cette édition, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement a mis l'accent sur l'innovation pédagogique, en introduisant au programme des animations interactives, adaptées à chaque tranche d'âge des participants et axées sur la présentation de nouveaux outils pédagogiques développés par la Fondation.

Le second atelier sur le programme "Jeunes reporters pour l'environnement" a, quant à lui, été l'occasion pour présenter aux participants les techniques de rédaction et de réalisation des reportages photographiques et vidéos sur une problématique environnementale au niveau local.

Les deux ateliers ont permis de partager les nouveautés des deux programmes portant notamment sur l'intégration de l'intelligence artificielle, et le renforcement du projet de jumelage au niveau international, ainsi que l'ajout de thématiques transverses, telles que le sport, le patrimoine culturel, et le renforcement des thèmes liées à la biodiversité et à l'océan pour élargir la portée des programmes et cibler des aspects essentiels de l'éducation au développement durable.

A noter que l'édition 2024-2025 des programmes d'éducation au développement durable "Eco-écoles" et "Jeunes reporters pour l'environnement", a pour vocation de mettre la lumière sur l'innovation, la motivation et le partage d'expérience, et partant créer un cadre propice aux échanges constructifs entre toutes les parties prenantes.