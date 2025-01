Maroc: La CNDP organise la semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée, du 27 au 31 janvier

Rabat — La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) organise du 27 au 31 janvier, sur le plan territorial, la semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée.

Initié en commémoration du "Data Privacy Day", célébré chaque année le 28 janvier au niveau mondial, cet évènement vise à marquer la quinzième année de la mise en place de la loi n°09-08, indique la CNDP dans un communiqué.

Plusieurs activités et conférences sont prévues lors de cette semaine sur tout le territoire national pour mettre en avant la protection des données à caractère personnel (PDP) et expliquer son importance pour les citoyens, leur quotidien et leur économie, précise la même source.

Ces activités seront initiées avec les institutions constitutionnelles sur le thème"La PDP au service des valeurs constitutionnelles", avec des avocats sur le plan national pour explorer le thème "La PDP au service de l'investissement", avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour traiter le thème "La PDP au service de l'AMO" et avec les médecins autour de la question "Les grands principes de la PDP dans le secteur de la santé".

Des conférences seront également organisées dans plusieurs régions du territoire national, avec des associations de la société civile autour de la question de "La PDP, droits et obligations", avec des avocats sur "La PDP au service des citoyens", avec l'Observatoire marocain de lutte contre la diffamation l'extorsion (OMALCED) autour du thème "La PDP contre la diffamation et le non-respect de la vie privée dans le monde de la presse", et avec des médecins, des pharmaciens et d'autres acteurs de la santé.

Pour la jeunesse, cette semaine connaitra également la présentation de la plateforme « Koun3alabal » pour la protection de la vie privée numérique des enfants et adolescents.

Cette semaine se caractérisera aussi par des interventions sur la protection de l'identité numérique, de l'information génomique, des données neurologiques, de l'Internet des objets et contre le deepfakes.