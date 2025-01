Cameroun: Affaire Alice Nkom - Une justice équitable est-elle possible au pays ?

L'affaire Alice Nkom, avocate camerounaise de renom, continue de susciter des débats passionnés sur l'état de la justice et des droits de l'homme au Cameroun. Lors d'une émission sur Balafon Télévision, Me Corentin Ndoungue, avocat au barreau du Cameroun, a exprimé ses inquiétudes quant au traitement réservé à Me Nkom et à ses implications pour les citoyens ordinaires. « Si une avocate éminente telle que Me Alice Nkom peut être traitée de cette manière, combien de fois un citoyen ordinaire le serait-il ? », s'est-il interrogé.

Une Affaire qui Fait Tache d'Huile

Me Alice Nkom, connue pour son engagement en faveur des droits de l'homme et des minorités, a récemment été au coeur d'une polémique judiciaire. L'utilisation d'un « avis de recherche » à son encontre a particulièrement choqué la communauté juridique. Me Corentin Ndoungue a rappelé que « le terme avis de recherche n'est pas présent dans le code de procédure camerounais », soulignant ainsi une possible dérive dans les pratiques judiciaires.

Cette affaire soulève des questions fondamentales sur l'équité et l'indépendance de la justice au Cameroun. Si une figure aussi respectée que Me Nkom peut faire l'objet de telles mesures, qu'en est-il des citoyens lambda ? Cette inquiétude est partagée par de nombreux observateurs, qui craignent une généralisation de pratiques abusives.

Les Droits de l'Homme en Question

Me Corentin Ndoungue a également mis en garde contre les conséquences de cette affaire pour d'autres professions, notamment les journalistes. « Si nous ne prenons pas garde, ce qui arrive à Me Alice Nkom aujourd'hui pourrait également toucher les journalistes... C'est pourquoi il est de notre devoir de mettre un terme à cette situation », a-t-il déclaré. Cette mise en garde intervient dans un contexte où la liberté de la presse et les droits de l'homme sont souvent mis à mal.

Le Cameroun a ratifié plusieurs engagements internationaux en matière de droits de l'homme, mais leur application reste lacunaire. Me Ndoungue a rappelé que « nous avons ratifié plusieurs engagements en matière de respect des droits de l'homme et nous devons les honorer ». Un appel à l'action qui résonne fortement dans un pays où les violations des droits fondamentaux sont régulièrement dénoncées.

Un Système Judiciaire sous Tension

L'affaire Alice Nkom met en lumière les tensions au sein du système judiciaire camerounais. Les avocats, les militants des droits de l'homme et les journalistes sont souvent en première ligne face à des pratiques jugées arbitraires. Me Ndoungue a insisté sur la nécessité de réformer le système pour garantir une justice équitable et transparente.

La question de l'indépendance de la justice est cruciale. Sans elle, la confiance des citoyens dans les institutions s'érode, et les abus deviennent monnaie courante. L'affaire Alice Nkom est un rappel brutal des défis auxquels le Cameroun est confronté en matière de gouvernance et de respect des droits fondamentaux.

L'affaire Alice Nkom est bien plus qu'une simple controverse judiciaire. Elle symbolise les luttes pour une justice équitable et le respect des droits de l'homme au Cameroun. Les propos de Me Corentin Ndoungue lors de l'émission sur Balafon Télévision ont mis en lumière les enjeux cruciaux de cette affaire et la nécessité d'une réforme en profondeur du système judiciaire.

Il est temps que le Cameroun honore ses engagements internationaux et garantisse à tous ses citoyens une justice équitable et transparente. L'affaire Alice Nkom doit servir de catalyseur pour un changement positif, afin que personne, qu'il s'agisse d'une avocate éminente ou d'un citoyen ordinaire, ne soit traité de manière injuste.