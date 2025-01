Ethiopie: L'enregistrement national de l'identité numérique est en cours dans plus de 40 centres de l'état de Tigray

Addis Abeba — Le processus national d'enregistrement de l'identité numérique (ID), qui fait partie de l'initiative d'identification numérique Fayda de l'Éthiopie et qui est soutenu par la technologie biométrique, est actuellement en cours dans l'état de Tigray dans 41 centres permanents et temporaires.

L'ID numérique Fayda est une pierre angulaire de la vision éthiopienne « Éthiopie numérique 2025 ».

Elle vise à établir les bases d'une économie numérique accessible, inclusive et axée sur les données.

Fayda devrait favoriser la confiance et contribuer au développement d'une communauté économique unifiée en permettant une identification biométrique cohérente.

La région nord d'Ethio-Telecom, en partenariat avec le programme national d'identification pour cet enregistrement à l'échelle nationale, a annoncé aujourd'hui que les résidents de la région du Tigré sont enregistrés dans 41 centres.

Le directeur des opérations de la région nord d'Ethio-Telecom, Mulu Woldeselassie, a souligné que la région offrait des services d'identification numérique, notamment l'enregistrement et l'impression de Fayda, a Tigray depuis huit mois et que ces services étaient accessibles via 26 centres permanents et 15 unités mobiles.

Ethio-Telecom étend sa portée en permettant aux clients de se rendre dans les centres ou d'utiliser des unités d'enregistrement mobiles déployées sur leurs sites pour améliorer encore l'accessibilité.

Selon Mulu, plus de 235 000 citoyens ont déjà reçu leur carte d'identité numérique, et l'entreprise prévoit d'augmenter le nombre de centres d'enregistrement pour répondre à la demande croissante.

Mulu a également noté que des campagnes de sensibilisation sont en cours pour informer le public sur l'importance et les avantages de la carte d'identité numérique Fayda.

Dans une interview exclusive avec ENA, Rahwa Gebreselassie et Tesfaye Gebremeskel, qui se sont inscrits pour la carte d'identité numérique Fayda, ont fait part de leur intention d'utiliser la carte d'identité pour les services bancaires et les demandes de passeport.

Ils ont souligné l'importance de l'enregistrement, reconnaissant l'utilité de la carte d'identité nationale dans un large éventail de services.

D'autres personnes inscrites, Yordanos Reda et Lemlem Kidanemariam, ont souligné le rôle crucial de la carte d'identité Fayda dans la vérification du statut juridique et la facilitation de l'accès aux services du secteur public et privé.

Les personnes interrogées ont collectivement souligné les avantages multiformes du service de carte d'identité nationale, soulignant sa nature essentielle et l'importance d'assurer une accessibilité généralisée.