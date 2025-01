Ile Maurice: Réserves à Rs 402 milliards - Le MSM dit accueillir positivement les chiffres de la Banque de Maurice

«Le MSM accueille positivement les derniers chiffres publiés par la Banque de Maurice pour l'année 2024». C'est ce qui ressort d'un communiqué émis hier par le secrétariat du parti soleil. Cette communication cite «le communiqué de la Banque de Maurice (BOM) publié sur son site internet, le mardi 7 janvier», selon lequel, les Gross Official International Reserves (GOIR) du pays s'élèvent à Rs 402.7 milliards à fin décembre 2024.

Du côté du Mouvement socialiste militant (MSM), «les réserves du pays ont ainsi augmenté de plus de Rs 81 milliards, de décembre 2023 à décembre 2024. Les chiffres officiels de la Banque de Maurice indiquent clairement que l'économie du pays est en bonne santé».

Du côté de la Banque de Maurice, on souligne que les réserves que le MSM brandit sont constituées de roupies dépréciées et de «gross réserves», et pas de «net réserves».

Du côté du ministère des Finances, on précise que les «'gross reserves' ne sont pas un indicateur approprié pour jauger de la santé de l'économie. Ce chiffre inclut des montants qui n'appartiennent pas à la Banque de Maurice, telles que des décaissements d'emprunts ou des comptes de banques commerciales à la BOM». Une situation qui avait déjà été mise en exergue dans le document, The state of the economy.