Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 janvier 2025

Tchad : Des tirs nourris ont été entendus à N'Djamena à proximité du palais présidentiel

Le 8 janvier, aux environs de 20 h, des tirs nourris ont été entendus à N'Djamena, la capitale du Tchad, à proximité du palais présidentiel. Des hommes armés auraient attaqué l'intérieur du palais présidentiel.

En réponse, l'armée tchadienne a immédiatement bouclé toutes les voies menant à la présidence. Des chars et des véhicules blindés ont été déployés dans les rues de la capitale, se dirigeant vers le palais présidentiel. Ces événements ont semé le trouble auprès des riverains et des populations voisines.

Le ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a déclaré sur sa page Facebook : "Rien de grave, pas de panique, la situation est sous contrôle." (Source allAfrica)

Les FARDC et les Wazalendo lancent une contre-offensive pour reprendre Masisi-centre au M23

La position stratégique de Kahongole, perdue par les FARDC après le Nouvel An, fait l’objet de violents affrontements, alors que les forces congolaises et leurs alliés cherchent à la reprendre. La situation reste très tendue et volatile, notamment autour des localités de Sake, Bweremana et Ngungu, où des tirs résonnent toujours.

Des informations recueillies sur le terrain indiquent que l’armée congolaise a réussi à reconquérir le centre de Ngungu mardi 7 janvier au soir, mais les rebelles du M23 restent toujours présents dans la région et tentent de reprendre le contrôle de la localité. (Source Journal de Kinshasa)

Allégations de rappel du personnel diplomatique du Burkina Faso en Côte d’Ivoire : La mise au point du ministère des Affaires étrangères

Suite à des allégations circulant dans certains médias concernant le rappel de l’ambassadeur ainsi que des Consuls Généraux du Burkina Faso en République Côte d’Ivoire, le ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur tient à clarifier certains points pour éviter toute confusion.

D’ores et déjà, il convient de souligner que le Burkina Faso n’a pas d’ambassadeur en Côte d’Ivoire et vice versa.

Le rappel de certains membres de la Mission diplomatique, s’inscrit dans le cadre d’un mouvement administratif normal, conformément aux pratiques diplomatiques habituelles, et cette décision n’est en aucun cas le signe d’une crise dans les relations entre nos deux pays. (Source maliweb)

Gabon : le gouvernement auditionné par la Cour constitutionnelle sur le projet de Code électoral

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, accompagné du ministre de la Réforme des Institutions et du Secrétaire général du Gouvernement, a été auditionné ce mardi 7 janvier par la Cour constitutionnelle de la Transition. Cette séance portait sur le projet de loi organique relatif au Code électoral et à la révision de la liste électorale. Une étape cruciale dans le cadre des réformes pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives.

Un projet ambitieux entériné en Conseil des ministres. Adopté lors du Conseil des ministres du 5 janvier 2025, ce projet de loi a été élaboré conformément aux articles 3 et 94 de la Constitution. Il vise à regrouper, dans un texte unique, l’ensemble des dispositions régissant les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, départementales, municipales et référendaires. Parmi les innovations majeures, le texte introduit un fichier électoral biométrique, des quotas pour promouvoir l’égalité des sexes et l’intégration des jeunes, ainsi que des plafonds pour les dépenses de campagne. (Source GabonMediaTime)

Belgique: la chanteuse malienne Rokia Traoré de nouveau devant la justice ce mercredi

La chanteuse malienne Rokia Traoré est de nouveau devant la justice belge ce mercredi 8 janvier, pour une affaire de non-présentation d’enfant qui l’oppose au père de sa fille. Née en 2015, celle-ci vit au Mali et son père belge affirme ne pas l’avoir vue depuis cinq ans. Une première audience a eu lieu le 23 décembre, mais n’a pas statué sur le fond de l’affaire, car Rokia Traoré venait de changer d’avocat.

Lors de l'audience du 23 décembre, Rokia Traoré avait affirmé « n'avoir jamais refusé que le père » soit en contact avec leur fille, mais avoir « peur de l'amener en Belgique et qu'elle soit retenue ici ». La fille de l'artiste malienne et du dramaturge Jan Goossens « a grandi au Mali, y a toute sa vie et est bien scolarisée », alors qu'elle « ne connaît pas la Belgique », avait insisté son nouvel avocat, Dimitri de Béco. (Source RFI)

Le Pr Eugène Sobngwi, premier Camerounais coopté à l’académie nationale de médecine de France

Le Pr Eugène Sobngwi, directeur de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire au ministère de la santé publique du Cameroun entre à l’académie nationale de médecine de France. Depuis le 07 janvier 2025, le diplômé de l’ancien Centre universitaire de sciences de la santé (Cuss), agrégé des facultés de médecine de France fait valoir ses compétences et son expertise au sein de cette académie de réputation.

Spécialiste d’endocrinologie, il est le premier Camerounais à intégrer l’académie nationale de médecine de France. Avant son entrée dans cette sphère, le Pr Eugène Sobngwi fait partie de plusieurs autres sociétés savantes dans le monde. (Source Journal du Cameroun)

Entre la France et l’Algérie, la multiplication des tensions éloigne la perspective d’une réconciliation

La relation franco-algérienne a beau être cyclique, sujette à l’alternance régulière de brouilles et de rapprochement – héritage d’une histoire coloniale où la déchirure politique s’est mêlée à l’imbrication humaine –, la zone de turbulences que traverse le lien entre Paris et Alger laisse désarmés les plus optimistes.

La dernière crise, née cet été du contentieux autour du Sahara occidental et amplifiée depuis la mi-novembre 2024 par l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, semble comme échapper à toute force de rappel, en tout cas dans le court terme. (Source Lemonde Afrique)

Plus de $198 millions d’avoir étrangers déclarés au Maroc

L’Office des Changes du Maroc a annoncé que le processus de déclaration volontaire du patrimoine 2024 pour les biens et fonds non déclarés détenus à l’étranger a abouti à un total d’actifs déclarés dépassant 2 milliards de dirhams (plus de 198 millions de dollars).

L’Office a publié mardi un communiqué confirmant que 658 déclarations ont été déposées dans le cadre du processus de règlement, pour un montant de plus de 2 milliards de dirhams.

Les actifs financiers ont constitué la plus grande part, avec une valeur déclarée de 916,2 millions de dirhams, soit 45% du total. L’immobilier est arrivé en deuxième position, valorisé à 868,3 millions de dirhams, soit 43%. (Source apanews)

L’Université Sénégalaise brille à la Conférence de l’African Materials Research Society 2024 à Kigali

L’université sénégalaise a été mise à l’honneur lors de l’édition 2024 de la conférence de l’African Materials Research Society (AMRS), tenue du 14 au 19 décembre à Kigali, au Rwanda. A l’issue de cet événement, deux sénégalais ont dignement représenté l’enseignement supérieur public, a indiqué L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur sa page Facebook.

Il s’agit de deux chercheurs sénégalais qui se sont illustrés et ont porté haut les couleurs de l’enseignement supérieur public du Sénégal. Ibrahima Ndaw, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a remporté le prestigieux Prix du Meilleur Poster ACS sous la supervision du Professeur Balla Diop Ngom. (Source PressAfrik)

Élections communales à Madagascar : 200 requêtes à traiter pour le tribunal administratif

Alors que la proclamation des résultats officiels des élections communales du 11 décembre 2024 sont prévus avant le 19 janvier, le tribunal administratif a 5 jours pour trancher sur les requêtes qu’il a enregistrées.

Le compte à rebours a commencé. Au total, 200 requêtes ont été enregistrées jusqu’à présent par le Tribunal administratif. Rien que pour la journée de ce mardi, l’ordre du jour prévoit le traitement de 60 dossiers, principalement issus des régions Itasy et Bongolava. En général, ces requêtes portent sur des demandes d’annulation des voix obtenues par certains candidats, bien que des demandes de disqualification figurent également parmi les cas que le Tribunal administratif doit examiner avant de proclamer les résultats officiels des élections communales et des conseillers communaux du 11 décembre 2024. (Source MidiMadagasikara)