Afrique: Maurice à la deuxième position - Une destination phare du tourisme africain

Qui dit Maurice, dit tourisme. Et le nombre croissant de touristes témoigne de l'attractivité de la destination. Un récent sondage publié par Travel and Tour World place Maurice à la deuxième position, juste après l'Afrique du Sud, dans sa liste des dix meilleures destinations en Afrique.

Ce sondage, qui prend en compte diverses statistiques, montre que le continent africain attire de plus en plus de touristes et d'investisseurs, et devient une destination de plus en plus attractive en termes de voyages en 2025. Selon cette liste, les attractions phares de l'île Maurice incluent Le Morne Brabant, les sept couleurs de terres de Chamarel et le parc national des Gorges de Rivière-Noire.

L'Afrique du Sud, quant à elle, est réputée pour le Table Mountain, le parc national Kruger et Robben Island. L'île Maurice devance l'Égypte, qui se classe à la troisième place grâce à ses sites emblématiques tels que les pyramides de Gizeh et le Sphinx, la Vallée des Rois, Louxor et les temples d'Abu Simbel.

Le Botswana occupe la quatrième place, suivi du Kenya, de la Tanzanie, du Maroc, de la Tunisie, de la Namibie, et enfin du Rwanda, à la dixième place, connu pour le lac Kivu, le Kigali Genocide Memorial et le Volcanoes National Park.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, l'Afrique a connu une reprise remarquable en 2023, avec des arrivées touristiques atteignant 96 % des niveaux d'avant la pandémie. Le classement, qui cite également Statista, indique que l'industrie du voyage et du tourisme en Afrique générera des revenus de 25,16 milliards de dollars en 2025, avec une croissance de 7,45 %. Les revenus devraient atteindre 33,54 milliards de dollars en 2029.

Depuis l'ère post-Covid, le marché touristique africain a observé une hausse des arrivées touristiques et une croissance significative dans tous les secteurs. Parmi les critères pris en compte dans cette évaluation, la stabilité politique et les mesures de protection renforcées sont des facteurs clés pour la croissance de l'industrie touristique en Afrique. Il est souligné que les pays ayant connu une stabilité politique et assurant la protection des voyageurs ont enregistré une augmentation des arrivées touristiques. De plus, des améliorations dans les infrastructures, de meilleurs moyens de transport et une plus grande variété d'hébergements sont des contributeurs majeurs à cette hausse des arrivées touristiques en Afrique.

Selon les chiffres de Statistics Mauritius, les arrivées touristiques de janvier à novembre 2024 à Maurice ont surpassé celles de la même période en 2023. Le pays avait accueilli 1 227 969 touristes de janvier à novembre 2024, contre 1 146 265 pour la même période en 2023.