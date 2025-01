Soudan: La campagne populaire visant à condamner la Milice de soutien rapide comme organisation terroriste salue les sanctions américaines contre le chef rebelle

Port-Soudan — La campagne populaire visant à condamner la Milice Forces de Soutien Rapide (FAR) en tant qu'organisation terroriste a salué la décision du Département du Trésor américain d'imposer des sanctions au criminel Mohamed Hamdan Dagalo « Hemaidti », dans une démarche qui est considéré comme une première victoire pour les victimes des crimes odieux commis par cette milice contre le peuple soudanais.

Le conseiller Magdy Ahmed Al-Mustafa, responsable de la campagne, a confirmé lors d'un point de presse que ces sanctions représentent un tournant important dans le chemin de la lutte pour la justice, mais qu'elles ne sont que le début pour relever le véritable défi : maintenir la milice FSR et ceux avec elle la responsabilité entière des crimes horribles qu'ils ont commis.

Al-Mustafa a ajouté : « Aujourd'hui, la communauté internationale, dirigée par les États-Unis d'Amérique, se trouve confrontée à une véritable épreuve de victoire pour les valeurs de justice internationale et la volonté des peuples opprimés », indiquant que les Soudanais qui ont victimes du fléau du terrorisme et des violations n'accepteront rien de moins qu'une condamnation totale de ces milices et la soumission de leurs dirigeants et partenaires à des procès équitables".

Il a souligné que la campagne poursuivra ses efforts pour recueillir les revendications populaires soudanaises et les présenter devant les forums internationaux, soulignant que le moment est venu pour le monde d'assumer sa responsabilité morale et juridique face à la tragédie soudanaise.

Al-Mustafa a conclu en disant : « Nous nous adressons aux consciences vivantes du monde. Nous nous adressons aux Nations Unies, aux gouvernements et aux organisations de défense des droits de l'homme. Notre cause est juste, et notre peuple ne s'arrêtera pas tant que la justice ne sera pas obtenue. La décision du Département du Trésor est une étape, mais la lutte pour la liberté continue et ne se terminera qu'avec une victoire complète de notre droit légitime.