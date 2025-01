Soudan: 1200 tonnes de riz, aide humanitaire de la République populaire de Chine

Port-Soudan — La Commission d'Aide Humanitaire a lancé mercredi des expéditions d'aide humanitaire en provenance de la République populaire de Chine, composées de (1 200) tonnes de riz, à destination d'un certain nombre d'États pour aider les personnes touchées par la guerre menée par la milice terroriste FSR contre le pays.

Mme. Salwa Adam Benya, commissaire à l'aide humanitaire, a déclaré dans des déclarations de presse conjointes avec l'ambassadeur Zhang Xianghua que la cargaison contient du riz fourni par la Chine, indiquant que ce n'est pas la première fois que la Chine fournit de l'aide au Soudan, et qu'il s'agit d'un premier lot de riz fourni par la Chine. (1 200) tonnes distribuées à tous les États, y compris des zones de sécurité au Darfour.

Elle a renouvelé son accusation contre la milice rebelle FSR d'avoir délibérément empêché l'aide d'atteindre les nécessiteux et de l'utiliser comme arme de guerre, affirmant l'engagement du gouvernement à fournir de l'aide et appelant la communauté internationale à prendre des mesures claires contre l'empêchement délibéré de la milice de l'accès à l'aide humanitaire.

Salwa a nié l'existence de la famine au Soudan, d'autant plus que la production agricole et céréalière est prometteuse cette saison, en plus de l'arrivée continue de l'aide humanitaire des pays frères et amis.

Elle a salué les positions honorables de la Chine à l'égard du Soudan dans les forums internationaux, aux côtés de la Russie, du Pakistan et d'autres pays qui jouent un rôle dans l'aide au Soudan.

L'ambassadeur de Chine au Soudan a déclaré que la Chine se tenait toujours aux côtés du Soudan et qu'elle continuerait à lui apporter soutien, indiquant que les deux pays entretiennent des relations historiques, exprimant son espoir que la sécurité et la paix seront instaurées dans Soudan.

Il a ajouté : "Cette aide cible les différents Etats et sera suivie par d'autres aides dans un avenir proche pour alléger les souffrances des citoyens soudanais", notant que le Soudan est un pays frère et proche de la Chine.

Il a déclaré : « Nous apprécions les efforts du gouvernement soudanais et ses efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays, et nous apprécions les efforts du gouvernement pour faciliter l'arrivée de l'aide à ceux qui en ont besoin, et nous serons aux côtés du Soudan jusqu'à ce qu'il surmonte tous les défis auxquels il est confronté.