Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre une délégation de la Fédération soudanaise de football

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré mercredi une délégation de la Fédération Soudanaise de Football, dirigée par Dr. Moatasem Jaafar, Président de la Fédération.

Dr. Moatasem Jaafar a déclaré dans un communiqué de presse : « La délégation de la Fédération a félicité le président du Conseil de souveraineté à l'occasion de la qualification de l'équipe nationale soudanaise aux deux plus grands tournois au niveau de l'Union africaine, qui sont la Coupe d'Afrique des Nations. (CAN) et le Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN), exprimant sa joie de voir l'équipe nationale soudanaise atteindre cette étape à la lumière des défis auxquels le pays est actuellement confronté.

Dr Moatasem a dit: « Grâce à la détermination, à la persévérance , aux efforts des joueurs , à l'expérience et à la sagesse du staff technique dirigé par l'entraîneur Kwasi Appiah, l'équipe nationale soudanaise a pu atteindre ce stade de qualification pour ces deux tournois. »

Soulignant la détermination de poursuivre les efforts pour obtenir davantage de victoires et de poursuivre les progrès dans la compétition de la Coupe du Monde, qui débutera en mars prochain dans le cadre des éliminatoires pour la phase finale de la Coupe du Monde.

Il a ajouté qu'il avait fourni une mise à jour au président du Conseil de souveraineté sur les plans, programmes et projets de la Fédération, dont le plus important est de savoir comment jouer à l'intérieur du Soudan et réhabiliter le stade Karima, notant que le président du Conseil de souveraineté Il a exprimé sa pleine adhésion à tous les plans et programmes visant à la renaissance du secteur sportif et a également confirmé son intérêt à soutenir le projet de réhabilitation du stade.

Dr. Moatasem a ajouté que la réunion a porté sur le projet de la Fédération de lancer le championnat de Premier League, qui débutera le 10 janvier dans 8 villes à travers le Soudan à travers 4 groupes, où des matchs auront lieu : le groupe du Nil Blanc à (Kosti et Rabak) et le groupe du Nil à (Abu Hamad et Barbar), les matchs du groupe Nord auront lieu à (Dongola et Karima) et le groupe Est à (Gadarif et Kassala).

Dr. Moatasem a confirmé que l'union cherche à hisser le drapeau du Soudan à l'étranger à travers le football et la participation du Soudan à tous les événements sportifs, notant que le président du Conseil de souveraineté a félicité le personnel technique de l'équipe nationale soudanaise pour cette réalisation, qui s'ajoutera à celle du Soudan. parcours dans le domaine du football.