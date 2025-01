Soudan: Le président du Conseil de souveraineté souligne l'importance de développer et de renforcer les relations extérieures du pays

Port Soudan — Le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a souligné l'importance de développer et de renforcer les relations extérieures du Soudan, de les faire progresser et de soutenir tous les efforts visant à renforcer le cours de ces relations. d'une manière qui serve les intérêts suprêmes du Soudan.

Le Président Al-Burhan, en faisant ses adieux mercredi aux ambassadeurs du Soudan en Inde et au Niger, l'Ambassadeur Mohamed Abdallah Al-Tom, et l'Ambassadeur Ibrahim Awad Al-Baroudi, en présence du Ministre des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Dr. Ali Youssef , a souligné l'importance de continuer à construire des ponts de coopération et d'améliorer les perspectives entre le Soudan et ces pays de manière à atteindre les objectifs et les intérêts communs et à apporter le bien et le développement à tous.

L'ambassadeur du Soudan en Inde, l'ambassadeur Mohamed Abdallah Al-Tom, a déclaré dans un communiqué de presse : « Nous avons reçu des directives claires du président du Conseil de souveraineté sur l'importance de soutenir et de renforcer la voie des relations extérieures du Soudan, sur la base de la profondeur de la relations éternelles entre le Soudan et ces pays.

L'ambassadeur a ajouté que le Soudan attend avec impatience une nouvelle phase avec les victoires remportées par les forces armées sur la milice terroriste et la défaite de son projet destructeur, ce qui renforce les opportunités et les efforts pour construire des relations et des partenariats qui incluent le soutien de la stabilité au Soudan et reconstruction et reconstruction.

Il a souligné la distinction des relations soudano-indiennes, qui reposent sur la coordination politique et l'échange de soutien dans divers domaines, soulignant sa volonté de faire progresser et de renforcer les relations entre les deux pays et de les pousser vers des horizons plus larges afin de réaliser des objectifs communs. intérêts.

L'Ambassadeur Mohamed Abdallah a souligné que le Président du Conseil de Souveraineté a noté la volonté du Soudan de renforcer ses relations avec l'Afrique de l'Ouest, d'intensifier la présence soudanaise dans la région et de construire des ponts de relations et de coopération pour réaliser des intérêts communs.