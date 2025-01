Madagascar: Feu de forêt à Ranomafana - Plus de 1 000 personnes mobilisées, un CCO mis en place

Deux points de feu se sont déclenchés dans le parc national de Ranomafana. Des hectares de forêts et des vies aussi bien animales que végétales réduites en cendre.

Madagascar brûle et les Malgaches sont des pyromanes suicidaires. C'est ce qu'on peut dire de la situation qui prévaut actuellement en matière de feu de forêt. Pour le cas de Ranomafana, des informations émanant du ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD) font savoir que deux points de feux se sont déclenchés, l'un à Sahamalaotra et l'autre à Amboditanimena.

Le premier point de feu est déjà maîtrisé tandis que l'autre mobilise la population locale, les responsables des directions régionales de l'environnement et du développement durable de la Haute Matsiatra et de Fitovinany. Des éléments des forces de l'ordre se sont également joints à la lutte afin de finir à bout des feux. Au moment où nous rédigeons ces informations, ce monde, composé d'un millier de personnes, continuait sa bataille. D'autres sources d'information avancent que le feu s'est déjà déclaré il y a de cela des jours, voire des semaines.

Les feux ont épargné les noyaux durs des aires protégées ainsi que la forêt d'Ifanadiana d'après les informations communiquées par le MEDD. Diverses mesures ont été prises par les autorités hier. La mise en place et l'opérationnalisation d'un Centre de Commandement Opérationnel Feux figure parmi les premières initiatives, outre la lutte contre les feux opérée sur terrain.

Comme son nom l'indique, le centre de commandement opérationnel a pour rôle et mission de coordonner les efforts de lutte pour la maîtrise et l'extinction des feux. La mise en place d'un pare-feu d'environ deux kilomètres de long figure également dans la liste des mesures prises depuis la prise de responsabilité des parties prenantes. Le bilan de ce désastre environnemental et biologique devrait nous en dire plus sur l'étendue des pertes et des dégâts.