Madagascar: « Graine de vie » - Distribution gratuite de 500 000 jeunes plants

Près de 160 000 jeunes plants sur les 500 000 distribués gratuitement par l'ONG Graine de vie pour Analamanga sont déjà écoulés. Le quota pour chaque demandeur peut aller de 200 à 2 500 jeunes plants.

Le 19 décembre 2024, l'ONG Graine de vie Madagascar a procédé à la distribution gratuite de jeunes plants. Depuis, plus de 160 000 plants sont écoulés si chaque année 500 000 y sont distribués. Chaque plant distribué contribue à reverdir Madagascar et à restaurer notre environnement. Cette opération se poursuivra encore jusqu'au 31 janvier 2025 dans toutes les antennes de cette ONG et les intéressés doivent respecter certaines démarches. Pour Analamanga, les particuliers qui souhaitent y participer doivent récupérer le ticket à la pépinière centrale de Betsizaraina Ambohimangakely.

Ce ticket indiquera la date précise pour la récupération des jeunes plants. Les demandeurs doivent également remplir un formulaire sur place et se munir d'une photocopie de la Carte d'identité nationale au moment de la récupération des jeunes plants. Chaque demandeur peut obtenir jusqu'à 200 jeunes plants. Pour les entreprises, associations et organisations, quant à elles, doivent s'assurer qu'elles possèdent un statut légal reconnu. La localisation du lieu de reboisement (fokontany, district, localisation GPS du site), nombre de jeunes plants demandés (jusqu'à 2 500 plants maximum), la date prévue du reboisement, superficie totale du terrain à reboiser et la visibilité de Graine de vie doivent figurer dans les documents à fournir pour les associations et organisations.

Suivi

Pour vérifier la bonne croissance des jeunes plants et diagnostiquer d'éventuels problèmes ou de taux de réussite faibles, l'ONG Graine de vie veille à ce que certaines démarches soient respectées par les entreprises, organisations et associations. Elles doivent présenter un plan de suivi après la plantation incluant un plan pare-feu pour protéger les jeunes plants et des mesures pour l'entretien des plants après six mois. Après le reboisement, un rapport d'activités détaillées, ainsi qu'un rapport de suivi avec photos à l'appui doivent être envoyés à l'ONG Graine de vie. Ces documents seront envoyés par mail et ce n'est qu'après la validation qu'un ticket sera envoyé (mail) pour la date de récupération des jeunes plants.