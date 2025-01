Madagascar: Trafic d'or, énergie, prix du riz - Les ministres responsables interpellés par le président et le PM

Cinq heures durant, l'Exécutif a fait le tour d'horizon de tous les sujets touchant le social de la population.

Conformément à ce qui a été annoncé, le premier Conseil des ministres de cette année 2025 s'est tenu hier au Palais d'Iavoloha. Un évènement considéré comme inédit par les observateurs dans la mesure où c'est la première fois que la réunion hebdomadaire de l'Exécutif est diffusée en direct sur la télévision et la radio nationales. Jouer la carte de la transparence dans la gouvernance. C'est l'objectif de ce Conseil en direct, selon le Chef de l'Etat.

La transition énergétique, les problèmes sociaux engendrés notamment par la hausse des prix du riz, la transformation agricole, les litiges fonciers qui gangrènent la Société Malagasy, la construction des routes nationales et de la première autoroute du pays reliant Antananarivo - Toamasina, les interventions sociales au profit des familles vulnérables, le prix des carburants et du pétrole, la gratuité des soins d'urgence au niveau des hôpitaux publics, ainsi que les feux de brousses à l'origine de la sécheresse actuelle.

Ce sont entre autres, les principaux sujets qui ont figuré à l'ordre du jour de ce Conseil. L'Exécutif a tenu à démontrer au grand public qu'il met tout en oeuvre pour concrétiser les programmes de développement prévus dans la Politique Générale de l'Etat.

Aucune complaisance. Malgré un retard de 30 minutes, ce Conseil a permis à la population lambda de découvrir comment fonctionnent nos dirigeants dans la prise des décisions importantes relatives à la gestion des affaires publiques. En effet, on a pu constater que le président Andry Rajoelina et le Premier ministre Ntsay Christian ne mâchent pas leur mot et ne font preuve d'aucune complaisance pour donner les instructions aux membres du gouvernement.

Les ministres responsables des domaines brûlants du moment, à savoir le trafic d'or intercepté à l'aéroport d'Ivato le 24 décembre dernier, l'énergie et le problème de délestage, ainsi que la hausse des prix du riz, ont été interpellés publiquement par les deux chefs de l'Exécutif. En ce qui concerne le 53,7kg d'or saisi à Ivato le 24 décembre, le président Andry Rajoelina a haussé le ton par rapport au fait que le cerveau de cette affaire, un Chef de Service au sein du Ministère des Affaires Etrangères qui avait fourni les faux documents en signant l'autorisation de voyage pour la valise diplomatique et qui avait tenté de corrompre les douaniers après l'interception du colis à Ivato, soit encore en cavale.

A l'entendre, ce seraient les petits poissons qui ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt à Tsiafahy. Aussi, le président de la République a-t-il donné une instruction ferme aux responsables afin de tout mettre en oeuvre pour appréhender ce trafiquant. Les enquêteurs ont même reçu l'ordre d'enquêter les familles et proches de ce dernier. La ministre des Affaires Etrangères quant à elle a expliqué qu'une procédure de demande de coopération a déjà été effectuée auprès des autorités des îles soeurs au cas où ce trafiquant ait déjà réussi à quitter le pays. Le locataire d'Iavoloha a aussi annoncé que les douaniers ayant contribué à l'interception des auteurs de ce trafic seront récompensés.

Effets d'annonce. Pour ce qui est du secteur de l'Energie, le ministre de tutelle a été pointe du doigt par le Premier ministre Ntsay Christian à cause du retard de la mise en oeuvre des projets 50MW de parcs solaires et l'implantation d'une centrale thermique de 105MW à Antananarivo. Le locataire de Mahazoarivo dénonce même les effets d'annonce du département ministériel concerné constituant un blocage à l'avancement de ces projets.

Et lui de proposer au passage la mise en place d'un Task force dédié spécialement à suivre la réalisation. En effet, afin d'atteindre l'objectif de transition énergétique, le régime Rajoelina mise sur quatre projets d'envergure, à savoir le parc solaire de 50MW dont 20MW destiné à alimenter le Réseau Interconnecté d'Antananarivo, 50MW de parc flottant sur le Lac Iarivo, 150MW d'hybridation pour les régions, et 105MW de centrales thermiques qui sera mise en place à Ambohimanambola. Selon le ministre de l'Energie, cette infrastructure sera opérationnelle d'ici le mois de juin.

Spéculateurs. Premier ministre Ntsay Christian a aussi dénoncé l'implication de certains responsables dans la corruption autour de la flambée des prix du riz. En effet, l'Exécutif soupçonne l'existence de spéculateurs derrière la hausse des prix du riz sur le marché. Le Chef du gouvernement affirme même disposer des preuves sur l'implication de certains fonctionnaires dans cette affaire et exige des sanctions à leur encontre. Selon le ministre responsable, le prix du kapoaka ne devrait pas excéder 1000 Ariary pour le riz local et 800 Ariary pour le riz importé.

Le président Andry Rajoelina a ainsi donné une instruction ferme au Ministère du Commerce afin de prendre les mesures nécessaires pour s'attaquer aux spéculateurs. Ce n'est pas normal que les riz produits localement soit plus chers que les riz importés, a-t-il soutenu. Durant ce Conseil des ministres diffusé sur TVM - RNM, Andry Rajoelina a donné un mois et demi au ministre de l'Industrialisation et du Commerce afin de baisser à 750 Ariary le kapoaka du riz importé.

L'objectif d'autosuffisance alimentaire qui sera piloté par le Secrétariat d'Etat en charge de la souveraineté alimentaire, le développement que le projet Base Toliara va apporter au pays, et la lutte contre les feux de brousses, figuraient également parmi les points saillants de ce Conseil. Pendant 5 heures, l'Exécutif a fait le tour d'horizon des sujets brûlants du moment. Andry Rajoelina a clôturé la réunion en diffusant un reportage vidéo dévoilant les jets d'eau, les lumières et toutes les infrastructures que l'on verra sur le projet Lac Iarivo à Ivato.