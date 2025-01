Congo-Brazzaville: Voeux du Nouvel An - Le Sénat engagé à consolider le travail parlementaire

Les sénateurs et le personnel de la chambre haute du Parlement congolais ont adressé, le 8 janvier 2025 à Brazzaville, les voeux du Nouvel An au président de cette institution, Pierre Ngolo.

L'occurrence a été le moment de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives de l'année en cours. Pierre Ngolo a mis à profit cette occasion pour rappeler aux sénateurs qu'en 2025 son institution va devoir consolider le travail parlementaire pour assurer son crédit et son efficacité.

Pour le président du Sénat, l'année 2025 est une année charnière qui précède celle de l'élection présidentielle. A cet effet, a-t-il renchéri, les parlementaires de même que les autres citoyens sont appelés à créer des conditions pour le maintien du climat de paix et de sérénité.

Par ailleurs, a-t-il affirmé, contre vents et marées et malgré la situation financière de 2024, son institution a pu donner le meilleur d'elle-même pour assurer sa fonction du contrôle de l'action du gouvernement et de conseil de la nation.

Ainsi, a-t-il poursuivi, pour la nouvelle année qui vient de dérouler son tapis, il est indispensable pour son institution et tout son personnel de s'investir dans le travail comme l'avait souhaité le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 28 novembre 2024 dans son message devant le Parlement réuni en congrès.

Faisant le bilan de l'année écoulée, la deuxième secrétaire du Sénat, Elisabeth Mapaha, a annoncé qu'elle a été celle du travail parlementaire accompli en dépit de quelques vicissitudes liées à la marche des institutions. En vingt-quatre mois, le Sénat a pu organiser trois sessions ordinaires et deux sessions extraordinaires pour cinquante-sept projets de lois et une proposition de loi adoptés.

Le contrôle de l'action gouvernementale, a-t-elle indiqué, a été très intense. Outre l'organisation de quatre séances des questions orales avec débat, du débat d'orientation budgétaire, des auditions en commission, du déploiement des rapporteurs spéciaux, a-t-elle poursuivi, la chambre haute a organisé une importante séance de travail avec le gouvernement sur des questions d'intérêt national.

Les descentes à la base, a-t-elle dit, ont été effectuées durant les intersessions et ont permis aux sénateurs non seulement de rendre compte aux conseillers locaux, leurs mandants, du travail accompli, mais aussi de relever leurs préoccupations qui constituent la moisson des échanges avec les membres du gouvernement. Dans le cadre des fonctions de modérateur et de conseil de la nation, le président du Sénat s'est entretenu avec plusieurs partenaires sociaux.

Par ailleurs, Elisabeth Mapaha a relevé : « La diplomatie parlementaire a également été dynamique au cours de l'année 2024. Celle-ci a été assurée à travers plusieurs audiences accordées par le président du Sénat aux diplomates en poste ou de passage à Brazzaville et à travers les missions effectuées par les sénateurs à l'extérieur du pays où ils ont porté haut la voix du Congo, en général, et du Parlement congolais, en particulier ».