Afrique: CHAN 2024/Prize Money - 3,5 millions de dollars pour le vainqueur

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé une augmentation majeure de la dotation financière pour le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2024, qui se déroulera conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Une décision qui marque un tournant pour cette compétition, avec une revalorisation de 32% du montant total du tournoi, et une augmentation spectaculaire de 75% pour le vainqueur. Le vainqueur du CHAN verra sa récompense grimper à 3,5 millions de dollars, soit environ 16,5 milliards d'ariary, contre 2 millions de dollars lors de l'édition précédente. Cette décision vise à souligner l'importance du tournoi pour le développement du football africain, en particulier pour les joueurs locaux.

Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « Le CHAN est une compétition importante pour le développement et la croissance des joueurs de football, basés en Afrique, et contribuera de manière significative à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF. Cette compétition fait partie de notre stratégie d'investissement dans le football africain et de le rendre attrayant pour les fans de football, les téléspectateurs, les sponsors, les partenaires et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier ». Cette septième édition débutera le samedi 1er février 2025 et la finale aura lieu le vendredi 28 février 2025.

Retour de « Drogba »

Cette annonce intervient également dans un contexte très particulier pour Madagascar, qui, après avoir atteint les demi-finales lors de l'édition précédente, revient sur le devant de la scène. Lors du dernier CHAN, les Barea de Madagascar ont atteint les demi-finales, remportant 500 000 dollars (environ 2,2 milliards d'ariary) et se qualifiant ainsi pour la seconde fois consécutive à cette compétition. Le grand retour de l'attaquant Tsilavina Fanomezantsoa, alias « Drogba », a marqué cette édition pour les Barea A'.

Après une absence notable, due à une altercation avec le sélectionneur Rôrô Rakotondrabe lors de la préparation du CHAN 2023, Drogba fait son retour dans le groupe des 36 joueurs convoqués pour la préparation. Ce retour, après une année de tensions, ravive les espoirs des supporters malgaches, qui comptent sur ce jeune talent pour mener l'équipe vers de nouveaux exploits. Nina Rakotohasimbola et ses coéquipiers tenteront de rééditer leur performance de 2023 et, pourquoi pas, aller plus loin.