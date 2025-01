Madagascar: Pétanque - Zigla-Tianakely-Onja remporte le « Combat des titrés »

Le tournoi de pétanque « Combat des Titrés », organisé par la Ligue Analamanga, s'est déroulé ce week-end au PAC Ampitatafika, et a été un véritable succès. Dix équipes, dont les champions de l'année précédente et des joueurs de renommée mondiale, se sont affrontées dans une compétition de haut vol. Parmi les favoris, la triplette du club UBM, composée de Zigla, TianaKely et Onja, a brillé de mille feux.

Zigla, champion du monde de tir de précision, TianaKely, vice-champion du monde en triplette, et Onja ont dominé la compétition, remportant la grande finale face au trio du club MAMA formés par Drogba, Aina, Misa avec un score de 13 à 1. « L'objectif du tournoi est de maintenir et d'augmenter la performance des joueurs malgaches. Il s'agit également d'une préparation pour certains boulistes en vue de la grande finale du tournoi Passion Pétanque Française, prévue les 15 et 16 février prochains, ainsi que pour la prochaine saison », a souligné Ravaka Andriantsiferana, CTR de la ligue.

Les amateurs de pétanque n'auront pas à attendre longtemps avant le prochain événement, avec le Grand Tournoi Open à Ambatomirahavavy programmé pour les 18 et 19 janvier. La deuxième édition du Combat des Titrés se tiendra, quant à elle, les 25 et 26 janvier, promettant encore de belles émotions sportives. Ce tournoi a non seulement mis en lumière le talent des joueurs malgaches mais a également servi de tremplin pour les compétitions internationales à venir, renforçant ainsi la place de Madagascar sur la scène internationale.