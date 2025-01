Madagascar: Atténuation des coupures d'électricité - De nouvelles centrales solaires opérationnelles vers le mois d'avril

L'accélération de la transition énergétique avec les projets solaires et le HFO a été mise en exergue, lors du Conseil des ministres diffusé en direct, hier soir.

Le pays intensifie ses efforts pour une transition énergétique durable, avec une série de projets d'envergure centrés sur les énergies renouvelables, selon le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste. L'objectif est clair : réduire la dépendance aux combustibles fossiles, stabiliser l'approvisionnement énergétique et diminuer les subventions qui pèsent sur l'économie nationale.

Le projet phare d'une centrale solaire flottante de 50MW sur le Lac Iarivo figure parmi les projets cités. Les premières propositions techniques et financières ont déjà été soumises, et les préparatifs pour le lancement et l'attribution du marché sont en cours, avec un début prévu en février ou mars 2025, selon les explications. En parallèle, une autre option terrestre est étudiée au PK-0 sur l'autoroute. Ces initiatives s'inscrivent dans un plan ambitieux visant à atteindre 100 MW pour le Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA), en incluant d'autres sites comme Ambitatafika Ihazolava (20 MW), Imeritsiatosika (20 MW) et Ibity Vakinankaratra (10 MW).

Couverture nationale

Pour les régions hors du RIA, un vaste projet de 150 MW est en préparation, avec 78 sites identifiés à travers tout le pays. Des villes comme Diego, Nosy-Be, Toamasina, Toliara, Fianarantsoa et Mahajanga bénéficieront chacune de centrales solaires de 5 MW, réduisant ainsi leur dépendance aux groupes électrogènes coûteux. Ces projets solaires permettront à la Jirama, la compagnie nationale d'électricité, d'économiser jusqu'à 323 milliards d'ariary par an en coûts de carburant. La réduction de la location de groupes électrogènes, estimée entre 60 et 80 millions USD annuels, constitue également une priorité pour alléger les subventions étatiques et améliorer la viabilité financière de la société.

Soutien stratégique

En parallèle, le projet de centrale HFO de 105 MW à Ambohimanambola progresse rapidement. Cette installation servira de solution de remplacement pour répondre aux pics de consommation ou aux interruptions des centrales hydroélectriques. Avec un déficit de 250 MW en période de pointe, cette centrale s'avère cruciale. La majorité des équipements étant déjà à Toamasina, leur acheminement vers Ambohimanambola sera finalisé d'ici mars 2025, selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste.Afin de renforcer la stabilité du réseau électrique, un projet de batteries de stockage à haute capacité est également à l'étude. Ces batteries, qui se rechargent durant les heures creuses, offriront une réponse efficace aux variations de la demande en heures de pointe. Les propositions des prestataires sont en cours d'évaluation, selon le ministre.