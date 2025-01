Afrique Australe: Tennis/Afrique Australe U14 et U16 - Six raquettes malgaches en lice en Namibie

La délégation malgache s'est rendue en Namibie pour disputer le championnat d'Afrique Australe, individuel et par équipe, des catégories U14 et U16. Six joueurs participeront finalement au tournoi qui débutera demain et se poursuivra jusqu'au 19 janvier sur les courts de Windhoek. Chez les filles de moins de 14 ans, l'équipe malgache est composée de Matei Randrianasolo et d'Onintsoa Ramanampanoharana.

La troisième joueuse, Koloina Randriamananjara, a renoncé à la compétition à la dernière minute car elle ne se sentait pas en forme. Malheureusement, en raison de son absence, l'équipe malgache ne pourra pas disputer l'épreuve par équipe, car il n'a pas été possible de la remplacer à si courte échéance. Chez les garçons, Ny Avo Razafindrazaka, Manou Randimbison et Sébastien Rakotondramboa représenteront les couleurs malgaches.

La seule et unique représentante malgache chez les U16 est Soa Ainatia Andriamaniraka, qui participe à la catégorie féminine. Les compétitions individuelles débuteront demain et se termineront lundi, suivies par les épreuves par équipe. Sous la direction du Directeur technique national, également entraîneur et chef de la délégation, l'équipe malgache ambitionne de remporter son ticket pour les championnats d'Afrique qui se dérouleront au Kenya à la fin du mois de février. La délégation a quitté Madagascar mardi dernier, accompagnée d'un parent. Avant le début des compétitions, les joueurs ont encore eu le temps de s'entraîner une dernière fois hier et aujourd'hui.