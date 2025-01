Madagascar: SMA - 503 494 m3 de déchets collectés à Tana

La Société municipale d'assainissement (SMA) redouble d'efforts pour améliorer la propreté de la capitale, malgré des défis persistants.

En 2024, le volume des déchets collectés a atteint 503 494 m3, contre 285 788 m3 en 2023. Le taux de collecte des déchets, qui était de 30% en début d'année, est passé à 70% quotidiennement. Quant au pourcentage des bacs à ordures débordants, il est passé de 70% à 10%. La société mobilise une flotte de 30 camions, en plus des équipements lourds. Ses chauffeurs de poids lourds ont également bénéficié de formations spécifiques, et elle a accompagné ces initiatives d'efforts pour optimiser la gestion globale.

Descente sur terrain

Les autorités centrales ont également joué un rôle crucial en résolvant des problèmes clés et en stimulant les initiatives de développement. Le président de la République, en particulier, a offert des équipements essentiels à cet effort collectif. Grâce à une coopération fructueuse avec le Japon, via le JICA et au soutien du Premier ministre et des membres du gouvernement, des résultats tangibles ont été obtenus à Antananarivo. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a également pris ses responsabilités, notamment en matière d'assainissement, et les habitants de la capitale ont contribué en suivant les directives sur la gestion des déchets et en s'acquittant des taxes y afférentes.

Hier, une descente sur terrain des camions à ordures dans la commune urbaine Antananarivo a été organisée. Le parcours a commencé au siège de la SMA à Nanisana, avant de se diriger vers les zones les plus concernées par les doléances des habitants, notamment le fokontany Andraisoro. La tournée s'est poursuivie dans les quartiers de Nanisana et s'est achevée par une inspection de la décharge d'Andralanitra pour évaluer les conditions sur le terrain.

Obligations fiscales

Le Directeur général de la SMA, le colonel Tiana Razafimanahaka, rappelle que « les efforts de nettoyage ne peuvent être menés par la SMA seule. La contribution de chaque citoyen est essentielle pour éviter les dépôts sauvages et honorer les obligations fiscales, notamment l'IFPB (Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie), qui finance les activités d'assainissement. » Il exhorte également au respect des agents de nettoyage, souvent victimes de violences, ainsi qu'à la préservation des équipements, qui sont un bien commun.

L'un des principaux défis demeure financier, avec des dépenses incontournables telles que les 2 500 litres de carburant pour le transport des déchets d'Andralanitra, la SMA reste déterminée à améliorer l'efficacité de ses opérations. La collaboration entre CUA, la SMA et les citoyens est essentielle pour maintenir la propreté de la ville et assurer un environnement sain pour tous.

Tri des déchets

Pour 2025, des formations sont prévues pour sensibiliser la population à la gestion et au tri des déchets, avec des projets pilotes dans des quartiers comme Ampefiloha. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA), visant à améliorer la gestion des déchets urbains et à réduire la pollution. De plus, un projet de valorisation des déchets en biogaz est également en cours à Andralanitra en partenariat avec la société Apis Solution. Ce centre de valorisation transforme les déchets en ressources énergétiques, contribuant ainsi à une économie circulaire et la lutte contre le réchauffement climatique.