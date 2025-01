Congo-Kinshasa: L'envoyé spécial Huang Xia condamne l'escalade des tensions et la rupture du cessez-le-feu dans l'Est du pays

L'Envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia condamne, dans un communiqué publié le 7 janvier, l'escalade des tensions et la rupture du cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Il exhorte les parties au conflit à privilégier le dialogue dans le cadre des processus de paix régionaux de Luanda et de Nairobi.

« M. Huang Xia exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, marquée par la reprise des affrontements entre les FARDC et le Mouvement du 23 mars (M23). Il condamne fermement l'escalade des tensions, l'expansion territoriale du M23 et la rupture du Cessez-le-feu qui aggrave une situation humanitaire déjà extrêmement précaire pour les populations civiles », indique le communiqué.

Huang Xia exhorte les parties au conflit à s'abstenir de tout acte susceptible de constituer des violations des engagements nationaux et régionaux de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, signé en 2013, y compris la violation de l'intégrité territoriale des Etats et le soutien aux groupes armés.

Il rappelle que les poursuites des hostilités compromettent les efforts collectifs en faveur de la stabilité et du développement durable dans la région des Grands Lacs.

« L'Envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les processus de Paix de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une résolution pacifique du conflit dans l'Est de la RDC et mettre fin aux souffrances des populations qui n'ont que trop duré », note le communiqué.

Il appelle à l'organisation urgente du douzième sommet du Mécanisme régional de suivi de l'Accord-cadre, afin que les Chefs d'Etat de la région se penchent sur la crise en cours dans l'Est de la RDC, et s'attaquer aux causes profondes du conflit et mettre fin aux cycles de violence pour instaurer une paix durable dans la région des grands Lacs.