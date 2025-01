Madagascar: Andranoro - Une fillette victime d'un viol collectif

La gendarmerie a annoncé, hier, l'arrestation de quatre jeunes gens de 17 à 19 ans qui ont agressé sexuellement une fille de 12 ans, dans une maison à Andranoro.

Viol collectif sur une enfant âgée de 12 ans. Ce crime abject a été commis dans une maison à Andranoro, dans la commune d'Antehiroka, dimanche, selon la Compagnie de la gendarmerie d'Ambohidratrimo.

Cette monstruosité sans nom est imputée à quatre jeunes hommes, âgés de 17, de 18 et deux de 19 ans. Ils vivent tous dans le quartier où l'agression sexuelle a été perpétrée. Deux d'entre eux sont originaires d'Antsirabe et d'Ikongo, selon d'autres informations à leur sujet. Tous les quatre ont été interpellés et se trouvent actuellement en garde à vue à la gendarmerie responsable du secteur.

Mardi, la mère de la victime s'est rendue au poste avancé d'Antehiroka pour signaler ce qui était arrivé à sa fille.

Plainte

D'après les premières explications recueillies, cette enfant vend des crêpes « pakopako ». Ce dimanche-là, alors qu'elle était à son emplacement habituel, vers 10 heures, du matin, l'un des jeunes hommes s'est approché d'elle. Il lui a dit qu'il achèterait toutes ses crêpes, mais qu'elle devait l'accompagner chez lui pour récupérer son argent.

L'adolescente a accepté de le suivre, sans se douter du danger qui la guettait. Une fois chez le prétendu client, trois autres jeunes hommes l'attendaient déjà. Ils se sont tous emparés d'elle et ont assouvi leurs désirs salaces sur elle.

Traumatisée et menacée, la victime a fini par se confier à sa mère, qui a décidé de porter plainte. Les gendarmes l'ont ensuite envoyée au Centre Vonjy, auprès du Centre hospitalier universitaire de gynécologie-obstétrique de Befelatànana, pour qu'elle soit prise en charge et examinée. En attendant, l'interrogatoire des coupables présumés a déjà commencé, et ils devraient être présentés au parquet d'ici la fin de la semaine.

Il n'y a pas si longtemps, un autre viol collectif a eu lieu à Andranotapahana, une autre circonscription de la compagnie d'Ambohidratrimo. Les trois auteurs de ce crime, dont un ancien chef de fokontany d'Ivato, ont répondu de leurs actes. Le juge a prononcé un mandat de dépôt contre eux. Ils croupissent aujourd'hui à la maison centrale d'Antanimora.