Afrique: Passion pétanque française - Madagascar aligne deux équipes

La Fédération Sport Boules malgache présentera deux triplettes au tournoi Passion Pétanque Française. La grande finale aura lieu les 15 et 16 février, au Val de l'Arc à Aix-en-Provence.

Première sortie internationale. Madagascar poursuit sa participation internationale après une saison 2024 très chargée et fructueuse. La Grande Île avait, entre autres, brillé en décrochant la médaille d'or en tir de précision et la médaille d'argent en triplette, aux championnats du monde de Dijon, en France. Les championnats mondiaux ont été précédés de la tournée estivale et du Masters de pétanque, toujours en France.

Deux équipes de triplettes représenteront le pays à la grande finale de la Passion Pétanque Française. L'événement se tiendra les 15 et 16 février, au complexe sportif du Val de l'Arc à Aix-en-Provence, en France. La première triplette est constituée par Jean-Michel Andrianjaka alias Tsetse, Christian Andriantseheno dit Racle et Christian Andrianiaina, connu sous le pseudo Nanou.

La deuxième équipe est composée de Faralahy Ramanantiaray, connu sous le surnom Baloty, Daniel Jean-François Rakotondrainibe alias Zigle, et Faratiana Rakotoniaina dit Tiana Kely. Ces derniers ont représenté le pays au Masters de pétanque. Ce tournoi est réservé aux joueurs qui ont des points PPF et à leurs coéquipiers invités.

Expérimentés

Classé au cinquième rang, Tsetse, crédité de 24 points, est le mieux classé des représentants malgaches. Il avait remporté deux victoires en 2024 et était finaliste durant l'édition 2019. Tselonina a sollicité Racle du club pétanque Bron Terraillon et Nanou pour former son équipe. Le récent vice-champion du monde, Racle, avait accumulé 14 points en atteignant les huitièmes de finale l'an passé. Il a été classé 30e à l'issue du tournoi. Il avait également disputé les demi-finales à deux reprises, en 2017 et 2022, et était quart de finaliste en 2019.

Nanou est, quant à lui, classé 40e, avec une victoire en 2012, et est crédité de 12 points. Faralahy Ramanantiaray, dit Baloty, qui occupe la sixième place de la PPF, est crédité de 24 points. Il a sollicité le champion du monde de tir de précision, Jean-François Rakotondrainibe alias Zigle (12 points) et le vice-champion du monde en triplette, Faratiana Rakotoniaina (12 points). Zigle et Tiana Kely viennent de remporter le tournoi d'ouverture de saison de ce dimanche, baptisé « Combat des titrés » à Ampitatafika.

La Fédération Sport Boules malgache prendra en charge les frais de déplacement et la participation de ces porte-drapeaux du pays. La délégation partira début février.