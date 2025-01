Madagascar: RAP - Jyeuhair revient aux sources

Jyeuhair, rappeur malgache vivant en France, revient à Madagascar après seize ans d'absence pour donner deux concerts à Ony House à Antananarivo, les 10 et 11 janvier.

Après seize ans d'absence, Jason Robinson, alias Jyeuhair, rappeur malgache résidant en France, revient à Madagascar pour partager sa musique. Ce week-end, il se produira à Ambatobe, pour son tout premier concert à Ony House, les 10 et 11 janvier à 19 h, en collaboration avec Yas Madagascar.

La première partie du concert sera assurée par Joy-ce Mena, avant que Jyeuhair ne monte sur scène pour offrir au public malgache un aperçu de son univers musical unique. De plus, il animera également une masterclass à l'IFM Analakely le 11 janvier à 14 h. Une occasion rare pour ses fans de découvrir son par-cours, ses inspirations créatives et la manière dont il a su tisser un lien particulier avec Madagascar, sa terre d'origine. Après sa participation remarquée au concours « Nouvelle École » sur Netflix, où il a atteint la finale en 2023, la carrière de Jyeuhair a pris un tournant décisif. « Beaucoup de choses ont changé après Nouvelle École saison 3, et cela continue encore aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec de nouveaux artistes, de rencontrer des partenaires professionnels. Mais le plus grand changement, c'est d'avoir maintenant le choix professionnel.

Je peux trier les propositions de collaborations et choisir celles qui me conviennent le mieux », confie-t-il lors d'une interview au Campus Yas à Andraharo, hier. La carrière musicale de Jyeuhair a démarré à l'âge de 13 ans à Aubagne, près de Marseille, où il a d'abord exploré l'animation 3D avant de se passionner pour l'enregistrement vocal.

Reconnaissant

Petit à petit, il s'est tourné vers la musique et l'écriture, pour devenir aujourd'hui un artiste rappeur accompli. « J'ai commencé avec de l'électro, inspiré par la K-pop et la musique électronique, mais le rap est aujourd'hui devenu mon terrain de prédilection », explique-t-il. Jyeuhair se montre particulièrement enthousiaste à l'idée de retrouver le public malgache après tant d'années. « Je n'ai pas d'attente spécifique pour ces deux concerts.

Le fait de pouvoir jouer devant vous est déjà un immense privilège et j'en suis très reconnaissant. Mon objectif est de toucher les gens, de leur transmettre des émotions et de les amener à réfléchir à travers ma musique », souligne-t-il. Le rappeur ne limite pas ses ambitions à Madagascar, mais prépare également une tournée européenne qui débutera le 4 février. « Participer à Nouvelle École m'a permis de me préparer pour cette nouvelle étape de ma carrière », ajoute-t-il. Ce week-end, Jyeuhair s'apprête donc à offrir au public malgache un concert exceptionnel, mêlant rap, émotions et passion. Ses fans et compatriotes sont invités à venir découvrir un artiste en pleine ascension, prêt à marquer l'histoire de la scène musicale malgache.