Tunisie: Vers la révision des prix élevés des services alimentaires dans les aéroports

Dans le cadre d'une visite non annoncée, le ministre des Transports, Rchid Amari, s'est rendu ce mercredi 8 janvier 2025 au siège de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports. Lors de cette visite, il a présidé une réunion de travail pour faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations formulées lors de la rencontre du 2 octobre 2024, qui avait réuni les responsables de l'Office et les membres du ministère.

Le ministre a souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer les services dans les aéroports tunisiens, notamment en ce qui concerne leur gouvernance et leur gestion. Il a insisté sur l'importance d'offrir des services à la hauteur des infrastructures stratégiques du pays, en mettant l'accent sur la qualité, la sécurité et la propreté des espaces, tout en garantissant un accueil chaleureux et professionnel pour les passagers. Rchid Amari a recommandé de renforcer le suivi, la supervision et l'application stricte des normes professionnelles, tout en favorisant des formations régulières pour améliorer les compétences du personnel.

Le ministre a également souligné la nécessité de revoir les tarifs excessifs pratiqués dans les restaurants et cafés des aéroports, en particulier à l'aéroport de Tunis-Carthage, et d'adopter une approche plus soucieuse des citoyens et des étrangers utilisant ces services publics. En parallèle, il a proposé de rationaliser l'organisation des services de taxi via l'introduction de systèmes d'information dédiés et a évoqué la possibilité de renforcer la liaison entre l'aéroport et le centre-ville en mettant en place un service de transport régulier, assuré par une flotte dédiée à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports.

Amari a également abordé l'importance de renforcer la compétence des cadres dans la gestion des appels d'offres, pour garantir une exécution efficace et transparente des projets. Il a insisté sur la nécessité d'une gouvernance solide de l'Office, permettant une gestion optimale des ressources humaines et financières, et a estimé que les équipes en place étaient capables d'améliorer la performance et d'adapter les méthodes de gestion aux défis actuels et futurs.

Enfin, le ministre a encouragé la rationalisation des dépenses au sein des différents services de l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports, en précisant que l'application d'un système de centres de coûts bien géré pourrait contribuer à la réduction des coûts et à l'augmentation des bénéfices. Il a également recommandé une coordination renforcée avec les autorités régionales et les structures locales pour identifier les opportunités d'investissement spécifiques à chaque région, en tenant compte de ses atouts sociaux, économiques, culturels et sportifs, afin de stimuler le marché et augmenter le trafic aérien.

Rchid Amari a conclu en insistant sur l'importance de mieux répartir les vols tout au long de la journée, en particulier durant la nuit, pour alléger la congestion au terminal 1 de l'aéroport de Tunis-Carthage, optimiser l'utilisation des infrastructures et améliorer l'expérience des passagers, tout en contribuant à dynamiser l'activité économique nocturne des villes.