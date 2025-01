Maroc: Le Conseil régional de Fès-Meknès approuve une série de projets de développement

Fès — Le Conseil régional de Fès-Meknès a approuvé, lors d'une session extraordinaire tenue mercredi à Fès, une série de projets sociaux et de développement.

Dans ce cadre, le Conseil a adopté lors des travaux de cette session présidée par Abdelouahed El Ansari, président du Conseil, et en présence du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad Jamai, le projet des statuts de la "Société Régionale Multi-Services Fès-Meknès" (S.A).

Les membres du Conseil ont approuvé le projet de charte des actionnaires de la société, dotée d'un capital de 100 millions de dirhams, ainsi que la prise en charge par l'Etat, à travers le ministère de l'Intérieur, de la contribution du Conseil régional de Fès-Meknès au capital de cette société.

Les statuts de la société comprennent un ensemble de dispositions qui concernent la dénomination, l'objet, le siège social, la durée, le capital de la société, ses actions, le management et le contrôle de la société, les assemblées générales, le droit des actionnaires, les comptes financiers, en plus de l'affectation et la distribution des bénéfices.

Le Conseil a également validé, au cours de cette session, la création de la société Fès-Région Aménagement en tant que S.A, le projet de ses statuts ainsi que le projet de charte des actionnaires.

Parmi les tâches qui seront entreprises par cette société figurent la réalisation des travaux relatifs à la construction, à l'aménagement et au renforcement des infrastructures et des équipements dans le cadre de partenariats avec des secteurs gouvernementaux ou des collectivités territoriales ainsi que la gestion et l'exploitation des infrastructures et des équipements publics confiés à la société par les collectivités territoriales concernées.

L'ordre du jour de la session comprenait aussi l'amendement des conventions portant sur la généralisation de l'enseignement préscolaire dans la région, la réalisation de la salle omnisports de Fès et la construction d'un palais de congrès à Fès.

M. El Ansari a indiqué que cette session extraordinaire se tient à la demande du wali de la région, notant que le Conseil a convoqué une réunion conjointe de la commission du budget, des finances et de la programmation, de la commission du développement économique, social, culturel et environnemental et de la commission de la femme, de la jeunesse et des sports, en plus de la conférence des présidents, pour l'examen des points à l'ordre du jour de cette session.

Il a ajouté que la région Fès-Meknès connaît actuellement une importante dynamique dans divers domaines, soulignant que le Conseil a développé une vision pour la mise en oeuvre des programmes et projets de développement, avec leur structure financière, en collaboration avec les différents partenaires.