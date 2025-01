Algérie: Pour la concrétisation d'un modèle de développement environnemental durable à travers le pays

Biskra — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djillali, a souligné, mercredi soir à Biskra, que son département "oeuvre à concrétiser la vision d'un modèle de développement environnemental durable dans toutes les régions du pays".

Dans une allocution prononcée à l'issue d'un exposé sur l'état des lieux de l'environnement dans la wilaya, présenté par les responsables locaux de son secteur à la salle de réunions de la wilaya de Biskra, où elle effectue une visite de travail et d'inspection de deux jours, la ministre a indiqué que les efforts déployés à cet égard "visent à réaliser un équilibre entre la croissance économique et la préservation de l'environnement, conformément à la stratégie de l'Etat dans tous les domaines".

"Tous les projets du secteur ambitionnent d'améliorer l'environnement et de protéger nos ressources naturelles", a déclaré, Mme. Djilali, notant que cela "procède d'une vision dans le but est de faire de l'Algérie un pays plus vert et avec un développement durable".

La réalisation de ces "objectifs ambitieux", dans le cadre d'une vision stratégique en matière de gestion des déchets, "constitue l'un des dossiers parmi les plus importants pour améliorer la qualité de la vie ainsi que pour renforcer les capacités d'élimination et de recyclage des déchets afin de maximiser l'utilisation des ressources disponibles", a-t-elle déclaré, ajoutant que la mise en oeuvre des différents programmes du secteur "répond aux préoccupations des citoyens et leur garantit une vie décente".

Après avoir salué les efforts déployés dans la wilaya de Biskra pour améliorer l'environnement et le cadre de vie, la ministre a souligné que l'objectif de tous ces efforts est d'aller vers un avenir meilleur.

Mme Djilali a également indiqué que sa visite à Biskra est "une occasion pour démontrer un engagement profond à fournir un environnement propre et des espaces de repos pour les familles, et à prendre soin des espaces verts dans le contexte de l'urbanisation et de la croissance démographique".

La ministre a présidé, aux côtés du wali de Biskra, Lakhdar Seddas, une cérémonie de signature de conventions de partenariat entre le Centre national des technologies de production plus propre (CNTPP), relevant du ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, et la société de production de ciment Cilas, ainsi qu'une cérémonie de passation symbolique des missions entre le directeur de l'environnement de la wilaya de Biskra et l'entreprise Sokara-Net de Biskra (spécialisée dans le nettoiement, les travaux urbains et les espaces verts) qui en dépendait jusqu'ici, et deux autres conventions entre la même entreprise et les communes de Djemora et de Branis.

La ministre a également inspecté, dans le cadre de sa visite, des espaces verts et des aires de loisirs familiaux dans la capitale des Zibans.

Mme Nadjiba Djilali poursuivra sa visite, jeudi, par la pose de la première pierre d'un Centre intercommunal d'enfouissement technique des déchets, dans la commune de Bouchagroun (26 km à l'ouest de Biskra), et par l'inspection d'un projet de collecte des déchets recyclables dans la commune d'El Hadjeb (10 km à l'ouest de Biskra).