Algérie: Arkab examine avec l'ambassadeur de la République de Corée les moyens du renforcement de la coopération bilatérale

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, mercredi, l'ambassadeur de la République de Corée à Alger, You Ki-Jun, avec lequel il a examiné les moyens du renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays dans les différents domaines du secteur, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence des deux secrétaires d'Etat auprès du ministre de l'Energie chargés des mines et des énergies renouvelables et de nombre de cadres du ministère, les deux parties ont passé en revue les relations privilégiées entre l'Algérie et la République de Corée dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

A cette occasion, les deux parties ont abordé "les projets en cours en Algérie et les opportunités de renforcer la coopération entre les deux pays dans ces secteurs vitaux, ainsi que les perspectives d'investissement et de partenariat, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la production d'électricité et des hydrocarbures, tout en mettant l'accent sur leur production et leur traitement", ajoute la même source.

La rencontre a permis également de discuter des possibilités de coopération dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, telles que l'énergie solaire photovoltaïque, le développement de l'hydrogène vert et le développement de technologies de stockage d'énergie.

Il a également été question des "opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine des mines, notamment l'exploration et l'exploitation des minéraux stratégiques ainsi que ceux liés à l'industrie des énergies propres, outre les projets miniers structurants que l'Algérie oeuvre à développer pour renforcer son économie nationale".

Les deux parties ont souligné "l'importance de développer des partenariats mutuellement bénéfiques, fondés sur le transfert de connaissances et d'expertise, la formation et le renforcement de l'intégration nationale dans les projets énergétiques et miniers", réaffirmant la volonté commune de renforcer la coopération entre les deux pays dans les projets qui contribuent à la réalisation du développement durable et au transfert de technologie", selon la même source.

A ce propos, l'ambassadeur de la République de Corée a affirmé que cette rencontre "reflète la volonté ferme de renforcer les relations entre la République de Corée et l'Algérie, afin d'élargir les horizons de coopération et de partenariat dans les secteurs stratégiques, au service des intérêts communs des deux pays", conclut le communiqué.