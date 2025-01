Tunisie: Tarabband Prochainement aux JMC - Jeu de mots et jeu de style

Quand la culture de l'Orient et de la Mésopotamie rencontre la musique pop et le folklore pour un voyage artistique où les mélodies se mélangent entre l'Egypte, l'Irak et la Suède. Rendez-vous avec Tarabband le dimanche 19 janvier 2025 aux JMC.

Tarabband, un jeu de mots sur Tarab et Band, est un groupe de six membres, fondé en 2008 par l'Égypto-irakienne Nadin Khalidi et le Suédois Gabriel Hermansson à Malmö, en Suède. Une expérience musicale interculturelle qui fait résonner le tarab, ce sentiment universel où les émotions et la musique ne font qu'un. La musique de Tarabband prend son envol à Malmö, voyage via Paris et la Méditerranée jusqu'au Caire et à Bagdad, créant les compositions et le son originaux du groupe. La figure de proue du groupe et chanteuse Nadin Khalidi (récompensée par le prix «Tradition Bearer of the year» aux Swedish World Music awards 2014) a fui l'Irak en 2001 et est arrivée en Suède en tant que réfugiée.

Ses textes mêlent des sujets politiques et sociaux à des questions sur l'identité, la survie et l'amour, tout en s'efforçant de promouvoir la paix et la tolérance entre les différentes cultures. L'intégration d'un élément personnel dans les chansons permet à Nadin de partager des histoires et ses histoires de guerre : «Il y a des gens et des histoires dont on n'entend jamais parler.

Le moins que l'on puisse faire est de partager leurs histoires». Cela permet également au jeune public arabe de Tarabband de s'identifier et de se connecter aux paroles de Nadin d'une manière qui soit pertinente par rapport aux défis actuels auxquels les jeunes sont confrontés au Moyen-Orient. Qu'elle soit irakienne, égyptienne ou suédoise, Nadin célèbre sa triple identité, un mélange culturellement riche. Rendez-vous prochainement aux JMC du 18 au 24 janvier à Tunis.