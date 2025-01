Tunisie: Le CA s'accroche en haut du classement - Plus rien à lâcher !

Après le nul à Sousse, les Clubistes envisagent de renouer avec le succès en bâtissant sur la force mentale et physique du groupe malgré les absences.

A défaut de gagner en déplacement, si l'on considère que le derby fut âprement disputé devant un public «sang et or» incandescent, le CA ne perd pas ou plutôt refuse de plier, que ce soit à Radès ou récemment à l'Olimpico, preuve que l'équipe a des ressources, du caractère et des certitudes. Pour le CA de ces derniers temps, désormais, ce sera la révolte ou la fin. La révolte plutôt d'un groupe qui s'interdit de lâcher prise et qui puise dans son karma pour rester en vie, comme aperçu récemment à Sousse. Il faut dire qu'à l'épreuve de l'Etoile du Sahel, ce n'est pas faute d'avoir essayé mais la maladresse des attaquants clubistes en a décidé autrement.

Aux lendemains de l'hallucinant match nul face à l'ESS donc, l'affrontement qui se profile samedi contre la Zliza à Radès sonne comme une opportunité pour grimper à nouveau au classement et garder la main en prévision des prochaines rencontres face à l'USBG, la JSO, EGSG et Zarzis avant d'aller défier le CSS au Mhiri. Le CA doit donc faire le plein, valider pour rester en embuscade ou passer devant selon les duels à distance avec les autres prétendants. Ce samedi, à la réception de l'AS Gabès, pour David Bettoni, il ne sera pas question de demeurer prisonnier d'un turn-over établi à l'avance, mais de composer avec la situation et l'état des choses.

Confronté à une pénurie d'attaquants

Ainsi, après le départ d'Eduwo et la sanction d'un match que devra purger Hamdi Laabidi, le board clubiste s'active pour qualifier le Camerounais Jules Armand Kooh (chose faite après le paiement des dettes locales). Cependant, Bettoni pourrait récupérer Phillipe Kinzumbi, absent à Sousse. Par contre, Srarfi n'est vraisemblablement pas encore à 100% et devrait encore déclarer forfait. Sur ce, à la pénurie d'attaquants, s'ajoute, plus bas, l'absence de Tiny Didof qui devrait se poursuivre et qui sera encore remplacé par Shili, alors que Zaâlouni, suspendu trois matchs, sera probablement relevé par Bouabid. Bref, ce qui est de nature à rassurer, c'est que le CA se trouve dans une spirale positive et envisage des issues grâce à des alternatives fiables. En clair, il s'agit toujours de garder quelques jokers en réserve et donc se montrer prévoyant.

A juste titre, à Sousse par exemple, le remuant Kelaleche a apporté sa patte une fois lancé, alors que Arfaoui a été «enterré» un peu trop tôt depuis quelque temps et peut encore beaucoup apporter à la construction clubiste. Samedi, en retrouvant son terrain favori, le CA devra vite trouver le moyen de mobiliser les ressorts de tous bords pour renverser la Zliza. Ce faisant, l'historique entre les deux équipes plaide en faveur du Club Africain et, actuellement, le onze de Bettoni possède de véritables raisons de croire en sa bonne étoile à l'épreuve des Gabésiens.

Cet état d'esprit irréprochable, cette envie de ne jamais renoncer et d'aller de l'avant, qu'il gagne depuis peu ou qu'il égalise sur le fil, à l'exception du match du Bardo face au ST, ce CA-là semble à présent escorté par une forme de confiance et des qualités mentales qui doivent lui permettre d'aborder le rendez-vous de samedi avec sérénité. Qu'il en soit ainsi, car il est clair que, comme noté ces derniers temps, le CA est difficile à battre. Et avec cette envie et cette abnégation si caractéristiques, le CA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin...