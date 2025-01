Tunisie: Hand - Tournoi de Pologne - Se situer avant le Mondial

Le sept tunisien ouvrira devant le Japon ce soir avant d'enchaîner face à l'Autriche, puis la Pologne.

2025 démarre en trombe pour le sport tunisien. Le Mondial de handball auquel prend part l'équipe de Tunisie, et qui aura lieu au Danemark à partir du 14 janvier, est en point de mire. L'équipe de Tunisie se trouve actuellement en Pologne où elle prendra part au tournoi qui y sera organisé en guise de préparation. Les Tunisiens retrouveront des formations connues, celles de l'Autriche, du Japon et, bien entendu, celle du pays organisateur, la Pologne.

Ce tournoi est intéressant à plus d'un titre. Il permettra au personnel d'encadrement de situer le degré de préparation du «sept» national. Certes, il y a eu les deux matches livrés au Koweït qui se sont terminés à l'avantage des Tunisiens, mais ce tournoi sera sans doute plus intense et plus instructif.

Adversaires connus

Ces trois adversaires nous les connaissons et, à chaque fois, que nous avons affaire à eux, ils nous laissent une impression positive.

Ils progressent et, de ce fait, deviennent de plus en plus crédibles pour permettre de situer le niveau de préparation des nôtres.

Nous avons beau dire que les sports collectifs sont en perte de vitesse, le handball demeure quand même une discipline sportive qui est en mesure de rattraper assez rapidement le temps perdu. La qualité des joueurs est acceptable, leur expérience n'est pas à dédaigner, mais c'est au niveau de l'intensité de la préparation que tout se décide.

Faute de moyens et peut-être aussi de disponibilité des joueurs, cette préparation laisse quelques regrets. Des regrets d'avoir fait moins que ce qui aurait pu être réalisé.

Cette fois-ci, les joueurs ont-ils pris conscience de leurs forces et faiblesses?

Nous le saurons à l'issue et au terme de ce tournoi que la Tunisie a remporté à deux reprises.

Programme du tournoi

Aujourd'hui

17h30 : Tunisie-Japon

Demain

Tunisie-Autriche

Vendredi

Tunisie-Pologne

Liste des joueurs retenus

Mohamed Sfar, Yassine Belgaïed, Fraj Tekaya, Tarek Jallouz, Ghassen Toumi, Anouar Ben Abdallah, Achraf Merghli, Oussama Hosni, Yassine Ben Salem, Hazem Becha, Mohamed Ridha Frad, Youssef Maâref, Oussama Remiki, Abdelhak Ben Salah, Rayen Zeryat, Bilel Abdelli, Ghazi Ben Ghali, Islam Jebali, et Mohamed Aziz Ben Hamouda.