Tunisie/Mali: Ligue des champions - L'EST se prépare déjà pour le match de Djoliba (ce dimanche à 17h00) - La victoire comme seul remède

Pour calmer la colère des supporters, rien ne vaut une victoire à ramener de Bamako, ce dimanche.

De retour du Caire où ils ont concédé une défaite dans le temps additionnel devant Pyramids, les "Sang et Or" ont eu droit à seulement un jour de repos pour récupérer de la fatigue du voyage avant de reprendre, hier, le chemin des entraînements. En tout cas, ils ont bien intérêt à retrouver le chemin de la victoire, ce dimanche à Bamako. Un match en prévision duquel la préparation se fait à raison d'une séance par jour.

Et s'il y a un volet sur lequel Laurentia Reghecampf doit insister pour préparer au mieux ses joueurs, c'est bel et bien le mental. Car au vu de la pression énorme causée par la rage d'une bonne frange de supporters qui n'arrivent toujours pas à gober la défaite concédée face à Pyramids, il est impératif de protéger les joueurs mentalement et psychologiquement afin qu'ils ne perdent pas leur concentration à un moment délicat de leur parcours en Champions League.

Plus droit au gaspillage des points

S'ils avaient préservé leur avantage au score jusqu'au sifflet final et remporté la victoire, les "Sang et Or" auraient composté leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions sans avoir à attendre les deux journées restantes.

A cause de la défaite concédée dimanche, ils se sont fait rattraper par les Cairotes de Pyramids avec qui ils partagent désormais la pole position du Groupe D.

Ce qui est bien, c'est que lors de la prochaine journée, les Cairotes disputeront également leur match en déplacement. Ils seront les hôtes de Sagrada Esperança à Luanda. C'est dire que les Espérantistes et leur adversaire direct connaîtront des conditions de match similaires en termes de climat, notamment.

Ceci dit, les hommes de Laurentiu Reghecampf n'ont plus droit au gaspillage des points et même si la logique veut que l'Espérance et Pyramids se qualifient aux quarts de finale, la victoire à Bamako, dimanche, est le seul remède pour se faire pardonner auprès du public.

Départ vendredi

La délégation "sang et or" s'envolera après-demain à destination de Bamako via un vol spécial. L'Espérance sera l'hôte de Djoliba AC, la lanterne rouge du Groupe D qui n'a ramassé que deux points en quatre journées. Les deux points en question ont été obtenus à domicile. C'est dire qu'à Bamako, l'équipe de Djoliba a été imbattable jusque-là, ce qui n'est pas de bon augure, même si Youssef Belaïli et ses camarades se déplacent dans la capitale malienne avec un ascendant psychologique à la faveur de l'écrasante victoire obtenue à l'aller sur le score sans appel (4-0).

A Bamako, les attaquants "sang et or" ne sont pas appelés à se montrer aussi gourmands. L'essentiel est de marquer, ne pas encaisser et, surtout, ramener les trois points de la victoire.