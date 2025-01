Ile Maurice: CNT - Les travailleurs réclament une meilleure reconnaissance

Nouvelle année rime souvent avec nouvelles résolutions. Pour les employés de la Corporation nationale de transport (CNT), l'espoir est au rendez-vous avec l'objectif d'obtenir plus de considération, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail. Poomendra Letchanna, Worker's Director au sein de la CNT, ne cache pas son ambition de voir des changements positifs pour les travailleurs de l'entreprise. Il a d'ailleurs sollicité des rencontres avec les ministres du Travail, Reza Uteem, et du Transport, Osman Mahomed, afin de porter ces revendications sur la table.

Selon Poomendra Letchanna, il existe une disparité flagrante entre les travailleurs des différentes sections de l'entreprise, une situation qui alimente le mécontentement. «Les chauffeurs, receveurs, contrôleurs et même les caissiers ont dû travailler jusqu'à des heures tardives les 24 et 31 décembre pour assurer le service. En revanche, ceux qui travaillent dans les bureaux ont pu rentrer chez eux dès midi. Ces derniers sont classifiés sous le Pay Research Bureau (PRB), ce qui leur garantit des avantages spécifiques», explique-t-il. Pour remédier à la situation, il plaide pour que des allocations spéciales soient accordées à ceux qui ont travaillé tard pendant les fêtes. «Une telle mesure pourrait servir d'encouragement pour le personnel qui sera mobilisé lors des prochaines festivités. Il est essentiel de reconnaître l'effort fourni par ces travailleurs», insiste-t-il.

Ce dernier déplore également qu'une promesse faite par l'ancien gouvernement n'ait toujours pas été concrétisée. «On nous avait assurés que tous les travailleurs passeraient sous le régime du PRB, mais à ce jour, cela reste un voeu pieux.» Pour lui, cette mesure est cruciale afin de garantir une équité entre tous les employés de la CNT. Dans ce contexte, il fait appel au ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, connu pour son passé de négociateur au sein de l'Union of Bus Industry Workers. «En tant qu'ancien représentant des travailleurs de l'industrie du transport, je lui demande d'intervenir pour défendre notre cause», lance Poomendra Letchanna.

Revalorisation des compensations de fin de carrière

Un autre point soulevé concerne la compensation de fin de carrière qui, selon lui, reste largement insuffisante. «Certains employés ont consacré plus de 37 années de leur vie à cette compagnie. Pourtant, leur lump sum ne reflète pas cet engagement. Aujourd'hui, les travailleurs reçoivent 15 jours par année de service. Pourquoi ne pas augmenter cette allocation à 45 jours par année de service et baser le calcul sur la plus haute rémunération perçue durant leur carrière ? Cela permettrait de reconnaître véritablement leur contribution à l'entreprise», propose-t-il.

Les revendications incluent également une révision des congés annuels. Actuellement, les travailleurs doivent attendre cinq ans pour bénéficier d'un mois de vacances. «Nous demandons que chaque année, 20 jours de congé soient accordés. Cette mesure serait juste et en phase avec les besoins des employés», affirme Poomendra Letchanna. Il attire également l'attention sur l'allocation pour les repas, fixée à seulement Rs 100 par jour. «Avec cette somme, il est difficile d'obtenir ne serait-ce qu'un repas décent. Pourquoi ne pas augmenter cette allocation pour mieux refléter le coût de la vie ? Cela permettrait aux travailleurs de se restaurer correctement, surtout lorsqu'ils effectuent de longues heures de travail.»

Poomendra Letchanna compte bien aborder tous ces sujets lors de la réunion prévue avec les ministres concernés.* «Ces revendications ne sont pas exagérées ; elles visent à améliorer les conditions de travail et à offrir une reconnaissance méritée aux employés de la CNT. Nous espérons que 2025 sera l'année du changement et de la considération pour les travailleurs», conclut-il avec détermination.