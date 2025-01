Ile Maurice: Des documents saisis et des interpellations à prévoir à la CNT

Depuis hier matin, mercredi 8 janvier, deux équipes d'enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) sont à pied d'oeuvre pour récupérer des documents essentiels concernant des contrats douteux à la Corporation nationale de transport (CNT). Ces enquêtes portent sur des allégations graves de violations des procédures de procurement, à la suite de plaintes déposées auprès de la FCC par des sources anonymes, en particulier dans l'attribution de plusieurs contrats d'un montant estimé à environ Rs 90 millions. Ces irrégularités auraient eu lieu depuis 2021.

Les enquêteurs de la FCC ont effectué une descente dans les locaux de la CNT, à Vacoas, et ont saisi plusieurs dossiers importants. Les contrats en question incluent : ceux alloués à la société Rapid Services Ltd d'une valeur de Rs 24 millions ; des uniformes pour les employés de la CNT pour un montant de Rs 8,5 millions ; l'achat de pneus de mauvaise qualité d'une valeur de Rs 45 millions et l'achat d'autobus d'une valeur de Rs 5 millions.

Selon les informations disponibles, le management ne respectait pas les procédures de procurement établies par l'organisation, ce qui a conduit à des décisions douteuses. En plus de ces quatre contrats, quatre autres accords d'une valeur de Rs 120 millions sont également sous enquête, concernant notamment le servicing des autobus, l'achat de diesel et d'essence, ce qui pourrait étendre la portée de la fraude et des irrégularités dans le cadre du processus de procurement.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces contrats ont également été attribués dans des conditions similaires, sans respecter les règles de transparence et de concurrence. Les officiers de la FCC cherchent à obtenir des preuves concrètes de ces irrégularités et à comprendre comment les procédures de sélection des fournisseurs ont été bafouées, notamment concernant la qualité des produits acquis. Les pneus de mauvaise qualité et les autobus achetés sous ces contrats semblent être au centre de l'enquête, avec des accusations de corruption et de fraude qui pèsent sur certains responsables de la CNT.

L'audition de l'ancien directeur général de la CNT est également prévue au Réduit Triangle où il devra fournir des éclaircissements sur son rôle dans ces affaires. Des interpellations sont à prévoir et plusieurs responsables pourraient être confrontés à des charges graves liées à ces pratiques frauduleuses.