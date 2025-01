Ile Maurice: Les deux directeurs de Menlo Park Ltd toujours dans le collimateur des enquêteurs

Stéphane et Mary Queenie Adam (photos), le frère et la soeur qui dirigent la compagnie Menlo Park Ltd, comptant comme société subsidiaire Pulse Analytics, ont longuement été interrogés par les enquêteurs de l'Anti Money Laundering Unit du Central Crime Investigation Department, le mardi 7 janvier. Ils ont été appelés à s'expliquer sur les diverses transactions liées aux activités de leurs compagnies et sur les procédures de demandes d'aide financière effectuées auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC) et ce, jusqu'au décaissement des fonds. Menlo Park Ltd, société dont le nature of business est de faire des advertising activities et du data analytics, a bénéficié d'un prêt de Rs 45 millions de la MIC. Une première demande avait été rejetée puis accordée après une deuxième sollicitation de prêt. Prêt accordé le 28 octobre, après que les élections législatives ont été annoncées.

Après une série de questions et la perquisition de leur domicile à Beau-Bassin, Stephane Adam et sa soeur Mary-Queenie ont été autorisés à rentrer chez eux. Toutefois, ils doivent demeurer à la disposition des enquêteurs à tout moment. Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs n'en ont pas fini avec les directeurs de Menlo Park Ltd. Après son audition, Stéphane Adam a préféré ne pas commenter l'affaire mais a laissé entendre que bien que ce soient de graves allégations, la vérité éclatera bientôt. Il a ajouté avoir fourni tous les documents aux enquêteurs.

Une autre personne qui devra aussi être entendue de nouveau après avoir été interrogée une première fois en décembre est l'ancien Chief Executive Officer de la MIC, Jitendra Bissessur. La police a procédé à l'arrestation d'Harvesh Seegolam, l'ex-gouverneur de la Banque de Maurice en lien avec la saga MIC. Il est reproché à l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice d'avoir comploté avec d'autres personnes pour que la deuxième demande de Menlo Park Ltd soit reconsidérée par la MIC.

Cela, en connaissance de cause qu'une première demande similaire faite par Menlo Park Ltd, avait été rejetée par la MIC, le 12 juillet 2024. Harvesh Seegolam s'est dédouané dans l'affaire en disant qu'il ne siège pas sur le board de la MIC. Pour rappel, la MIC a été mise en place par la Banque de Maurice en 2020 pour soutenir les entreprises en difficultés à la suite de la pandémie de Covid-19. Or, la MIC a été enregistrée le 30 décembre 2022.

Toujours dans le cadre de cette enquête, l'ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy, qui détient la double nationalité (française et mauricienne) et donc, deux passeports, fait l'objet d'un ordre d'interdiction de quitter le territoire et figure parmi la liste des personnes qui intéressent la police.