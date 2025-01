Cote d'Ivoire: Sans Pedro/Arbre au chocolat 2024 - Le Consul de France et 'Gôlô Yô Nou Village' inculquent les vertus du cacao aux tout-petits

La quatrième édition de l'Arbre au chocolat initiée par l'Ong "Gôlô Yô Nou Village" s'est tenue le 29 décembre 2024, à l'Alliance française, sous le parrainage de Patrick Pelhatre, Consul honoraire de France à San Pedro.

Une sorte de "Journée du chocolat" instituée par cette Ong dont la dénomination issue du dialecte Kroumen signifie "le village des enfants en or". L'objectif étant de faire profiter aux enfants d'une autre façon de vivre les fêtes de fin d'année.

L'Arbre au chocolat vise, selon Boa Dorette épouse Aka, la présidente de l'Ong "Gôlô Yô Nou Village", à faire connaître le cacao et ses vertus aux enfants, ainsi que sa principale dérivée qu'est le chocolat.

"Pendant la cérémonie, on leur fait déguster le chocolat sous toutes ses formes. On leur apprend tout sur le cacao parce que San Pedro abrite le premier port d'exportation de cacao au monde et la Côte d'Ivoire en est le premier producteur mondial. Alors, il n'y a pas de raison qu'un enfant de San Pedro ne sache pas ce que le cacao est et fait", a précisé Mme Aka.

Ajoutant que l'Arbre au chocolat constitue un cadre également dédié à des jeux éducatifs, la promotion de la culture via les langues maternelles et à la sensibilisation aux dangers liés au phénomène du travail des enfants dans la cacaoculture.

Désigné chef du "Village des enfants en or" par l'Ong depuis sa création en 2021, le Consul de France se réjouit de l'initiative qui représente pour lui une occasion de manifester son grand amour à l'endroit des enfants.

"Il n'y a rien de plus beau que les enfants avec leurs sourires et leur aspect naturel. Ils te donnent de l'amour simplement et ça, il faut savoir le leur rendre. Il faut être à côté d'eux et avec eux. Il est vrai que j'ai un regard sur les activités de l'Alliance française qui est d'une certaine manière gérée par l'ambassade de France, mais tout ce qui concerne les enfants me touche beaucoup plus. Alors je m'implique énormément et bénévolement par amour pour eux", a-t-il dit.

Notons que le champ d'action de l'Ong "Gôlô Yô Nou Village" s'étend aux domaines culturel, environnemental, éducatif et social, avec en priorité du planting d'arbres dans les écoles de la région.

À la faveur de cette édition de l'Arbre au chocolat, elle a fait don de vivres et de non-vivres au centre d'accueil Patrick et Betty Demaeseneire qui comptait 50 enfants parmi plus de 200 mobilisés.