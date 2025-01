Togo: Les jeunes des ghettos ont toujours l'attention du Ministre Maire Joseph Gomado

C'est ce qui s'est à nouveau démontré lors de la période des fêtes de passage à une nouvelle année. Fidèle à ses habitudes depuis qu'il a pris fonction à la tête de la Mairie de Bè Afédomé, comme Maire principal, le natif de Bè, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, est allé partager le 1er Janvier dernier des repas chauds avec des jeunes dans les ghettos. Un geste d'amour envers ses vulnérables de la communauté qu'il souhaite toujours tirer de là pour une insertion réussie dans la société.

Un geste reconnu à sa valeur par les bénéficiaires, qui se sont confiés à nos confrères de « Echosdescommunes.tg ».

« Notre maire a pris sur lui de toujours venir nous voir et de manger avec nous en début d'année. C'est un bon papa. Nous lui souhaitons longue vie et croyons qu'il nous aidera à sortir de la pauvreté et à trouver des opportunités », Koffi le sage.

« Au début quand il venait, j'avais personnellement peur. Je pensais à un guet-apens surtout qu'il est une autorité. Mais j'ai compris finalement qu'il voudrait nous aider. Plusieurs de nos amis ici suivent des formations initiées par la mairie. Actuellement, ils arrivent à fabriquer des lits et d'autres articles. Je vais les suivre bientôt. Mon problème c'est qu'ils vont refuser que je fume à la formation. C'est pourquoi je n'y vais pas encore », Kounga.

« Moi aussi j'ai mangé le repas d'un si grand homme. Je suis très content. Nous avons bien mangé et causer avec le maire. Merci à lui pour son écoute. Ensemble, nous allons le soutenir dans ses actions. Qu'il revienne encore plus souvent et qu'il nous amène un jour Faurevi, le seul homme que j'aime au Togo », Fidèle la dangereuse.

« Moi je n'aime pas qu'il vienne ici. Il vient décourager les amis ici. Et ils sont en train de nous quitter. Tu viens ici maintenant tu demandes d'après tes amis on te dit qu'ils sont allés en formation. C'est quoi tout ça ? Il fait semblant de nous aimer mais il est en train de prendre les amis. Tu amènes la marchandise maintenant tu ne vends plus. Comment on va manger. Il est en train de mettre du sable dans notre gari. Dites-lui de ne plus venir ici », Tchinzo Malley.

« Le maire est notre grand frère et papa. En venant nous voir, il montre que nous sommes aussi dans ses projets. On attend encore beaucoup de lui », Tata Lili.

« Je suis content de notre maire. Il pense toujours à nous pas seulement en début d'année mais plus souvent. Il a même initié un projet ghetto qui nous a aidés à apprendre le tissage de plusieurs accessoires à base de nylon. On lui souhaite bonne année 2025 », Azéa.

« Franchement à chaque fois qu'il vient ici, personnellement je ne mange pas. Je me fais pitié. Et je ne fais que pleurer. Je regrette ma vie. Quand je me rappelle de notre enfance ensemble avec lui, hummm je comprends que j'ai gâché ma vie. Mais même quand je pleure j'ai souvent une fierté qui me calme et me donne l'espoir qu'un jour je vais sortir de là », Gatouzo.

Ce sont là autant de réactions qui prouvent à suffisance que les bénéficiaires sont reconnaissantes de l'attention portée à eux par le Ministre-Maire, Joseph Gomado toujours à l'écoute des différentes couches de sa communauté.