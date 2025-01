Sénégal: Compte-rendu du Conseil des ministres - Une nouvelle approche qui se veut « plus interactive et plus simplifiée » initiée

Dakar — Le gouvernement a initié, mercredi, une nouvelle approche du compte-rendu du Conseil des ministres qui se veut "plus interactive et plus simplifiée" en lieu et place de la lecture du communiqué par un journaliste de la télévision nationale.

"Dans son souci de modernisation et d'accessibilité à l'information gouvernementale, nous inaugurons une nouvelle approche plus interactive, plus simplifiée pour vous informer des décisions prises en Conseil des ministres", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré, en faisant le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres.

Dans cet élément diffusé sur la RTS, il a expliqué que »cette innovation a pour but de mieux informer des décisions et orientations et engager chaque citoyen autour des actions gouvernementales".

Ainsi, le porte-parole du gouvernement ou au besoin les autres ministres sur les questions relevant de leurs départements, se succéderont devant le pupitre pour rapporter les décisions prises en conseil des ministres, a-t-il ajouté.

Ce Conseil des ministres a marqué le lancement de l'exercice 2025 dans le cadre du déploiement de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050", a-t-il indiqué.

Entre autres, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'une priorité spéciale sera accordée à la santé.

Selon lui, le chef de l'Etat a insisté sur l'amélioration de la qualité de vie des citoyens par la mise en place de filets sociaux, le renforcement du fonds de solidarité nationale, la restructuration de projets sociaux et l'actualisation du Registre nationale unique (RNU) pour mieux cibler les ménages vulnérables.

Amadou Moustapha Njekk Sarré a annoncé qu'un nouveau Pacte social sera conclu avant le 1er mai avec les centrales syndicales et les organisations patronales dans le cadre de la stabilisation du climat social.

Au plan économique, le chef de l'Etat a réaffirmé sa vision d'une économie souveraine, endogène, territorialisée et résiliente, créatrice d'emplois, a-t-il rapporté.

Selon le porte-parole du gouvernement, "une importance capitale sera accordée à la finalisation du projet de loi sur la souveraineté économique destinée à protéger les secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz et à renforcer les entreprises nationales particulièrement le secteur privé".

Dans le cadre de la gestion transparence et efficiente des ressources naturelles, la nouvelle composition du COS-Pétrogaz se réunira avant fin avril.

Amadou Moustapha Njekk Sarré a annoncé la mise en valeur du potentiel des territoires dans le cadre des pôles territoires de manière à maximiser leurs potentiels d'emplois à travers des projets structurants. L'objectif est de faire passer la part de Dakar dans le PIB de 46% à 29% d'ici 2050, a t-il dit.

La maitrise du coût de la vie passera au plan structurel par le développement de la souveraineté alimentaire du pays en soutenant largement le secteur primaire et l'agriculture en particulier.

Il a rappelé que le gouvernement a déjà consenti un effort budgétaire de 140 milliards de francs Cfa pour atténuer la pression conjoncturelle sur les prix et sera intransigeant sur le respect de ces prix.

Concernant les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le chef de l'Etat a exigé une supervision rigoureuse de l'avancement des travaux afin de garantir leur livraison à temps.