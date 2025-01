Afrique: CHAN 2024 - Souleymane Diallo déroule le plan de reconquête

L'équipe locale du Sénégal affûte ses armes pour la défense de son titre au 8eme championnat d'Afrique des nations (CHAN) prévu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le sélectionneur des Lions locaux Souleymane Diallo a déjà engagé depuis lundi 6 janvier le regroupement et le plan d'actions proposé par la direction technique nationale (DTN) aux différentes sélections pour la reconquête des titres africains. En attendant, le tirage au sort du 15 janvier prochain pour connaitre ses futurs adversaires et de choisir en fonction d'eux les prochains matchs amicaux.

Les « Lions » locaux ont engagé leur plan d'action proposé par la direction technique nationale en vue de la reconquête des titres africains glanés par les différentes sélections. Quelques jours après sa qualification à la 8e édition du championnat d'Afrique des nations prévu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, le sélectionneur Souleymane Diallo a sonné ce lundi 6 décembre, le grand rassemblement pour un stage fermé. Champion en titre après sa victoire lors de la dernière édition en Algérie, le Sénégal, aura pour objectif de remporter un deuxième trophée consécutif.

« On a repris l'entraînement pour préparer le Chan. Nous allons arrêter le regroupement ce jeudi (aujourd'hui, Ndlr) pour mettre les joueurs à la disposition de leurs clubs. On va reprendre le 13 janvier pour poursuivre notre plan d'actions que l'on a partagé lors de ce conclave », a-t-il souligné.

« La réunion de la Direction technique est venue à son heure et nous a permis de revenir sur nos préparations et surtout présenter nos plans d'actions pour les compétitions à venir. Chaque membre du staff a fait un exposé de son travail. Cela permettra aux attelages de s'inspirer, d'avoir la même orientation, aux membres des staffs de se rencontrer. Le plus important est le planning des plans d'actions afin de mieux appréhender les compétitions à venir », a-t-il poursuivi.

Les Lions locaux seront édifiés sur leurs prochains adversaires de groupe le 15 janvier au cours du tirage au sort de la compétition. « Heureusement pour nous, nous déroulons notre plan d'action que nous avons proposé depuis longtemps. Notre seul souci c'est d'identifier à temps nos futurs adversaires afin de choisir en fonction d'eux les matchs amicaux. Mais on sait que l'on a va en Afrique et il y a des principes généraux pour le football africain. Il faut se baser sur ces principes pour appréhender la compétition », confie le technicien sénégalais. En plus des trois pays organisateurs (Kenya, Tanzanie et Ouganda), le Championnat d'Afrique des nations regroupera le Sénégal, la RDC, le Nigéria, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Centrafrique, Maroc, Guinée, Zambie, Madagascar, Rwanda, Soudan, Congo, Angola et le Niger.