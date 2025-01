Tunisie: L'économie tunisienne doit être nationale, basée sur les choix du peuple tunisien et la politique du compter sur soi (Saïed)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné au cours de sa rencontre, mercredi, au Palais de Carthage, avec le ministre de l'Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, que l'économie tunisienne doit être nationale, basée essentiellement sur les choix du peuple tunisien et la politique du compter sur soi, outre la coopération internationale bilatérale et multilatérale, de manière à préserver nos intérêts et notre liberté de choix.

Le chef de l'État a évoqué le projet du plan de développement économique et social 2026-2030, ainsi que et le rôle des conseils locaux, régionaux et de districts dans l'élaboration des approches et l'identification des priorités, afin de répondre aux aspirations du peuple notamment en termes de justice sociale, de croissance économique et d'intégration effective.

Sur un autre plan, le président Saïed a souligné la nécessité de la révision des cahiers des charges qui ont été élaborés sur mesure pour servir les intérêts de certaines personnes.

Le Président de la République a donné ses instructions pour redoubler les efforts en vue de surmonter tous les obstacles, notamment, ceux auxquels font face les Petites et moyennes entreprises (PME) et de parachever les projets bloqués ou qui n'ont pas été lancés en dépit de la disponibilité des fonds.

Pour le président, ce blocage qui n'est pas « innocent », est plutôt opéré par certaines personnes qui devront en assumer l'entière responsabilité.