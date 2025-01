Guinée: CRIEF_Cas Kassory Fofana - « ..., la cour a rejeté nos demandes », déclare Maître Sidiki Bérété

Le procès de l'ancien premier ministre, Docteur Ibrahima Kassory Fofana s'est poursuivi ce mardi 07 janvier 2025 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), à Kaloum.

Pour absence du prévenu, le président de la cour a renvoyé l'affaire au mercredi 15 janvier prochain.

À la sortie de l'audience, Maître Sidiki Bérété, avocat au Barreau de Guinée a déclaré qu'ils ont eu a déposés au moins trois requêtes concernant ce dossier.

<< Nous avions déposés au moins trois (3) requêtes. Docteur Kassory Fofana a été autorisé à se soigner par un arrêt qui n'a pas été attaqué. Au lieu d'exécuter, la cour refuse de le faire, et elle refuse également d'examiner l'arrêt d'interprétation pour ordonner la comparution d'un prévenu malade qui ne peut pas se tenir debout. Comme on veut l'humilier, comme on ne veut pas respecter la dignité des citoyens, et comme tout le monde est exposé dans cette transition, donc, Kassory est victime de cela comme plusieurs autres guinéens. C'est pourquoi aujourd'hui l'heure étant sombre, nous avons soulevés l'inconstitutionnalité qui a été appréciée par la première composition ici >>, a fait savoir l'avocat.

Il ajoute en précisant qu'ils ont soulevé également les mêmes questions à la troisième composition.

<< Et cette troisième composition, nous avons soulevés les mêmes questions. Normalement, il appartenait à la cour suprême de se prononcer sur les deux (2) recours. Ces demandes devraient permettre à Kassory de trouver une justice équitable et impartial. Mais, malheureusement, la cour a rejeté nos demandes. À la place de la cour suprême, la cour n'a pas attendu la décision du président de la CRIEF par rapport à la réquisition, et a ordonné que Kassory se présente encore à l'audience du 15 janvier prochain >>, a-t-il précisé.

Il conclut en laissant entendre qu'ils viendront à cette audience pour écouter comment ils vont la tenir, au mépris de l'arrêt d'évacuation sanitaire de leur client, mais également au mépris de son état de santé.