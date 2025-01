Maroc: Es-Semara - Vers l'élaboration d'une carte d'aptitude à l'urbanisation

Es-Semara — Une réunion a été tenue, mercredi à Es-Semara, consacrée au lancement d'une étude relative à l'élaboration d'une carte d'aptitude à l'urbanisation de la ville.

Présidée par le gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, cette réunion a été marquée par la présentation d'un exposé par le Bureau d'études chargé de l'élaboration de la carte d'aptitude à l'urbanisation, axée sur les objectifs et les étapes du projet de l'étude, dans la perspective de rendre les aires urbaines plus résilientes aux catastrophes naturelles.

La présente étude, confiée par l'Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra, au Bureau d'étude, et dont le délai d'exécution est de 18 mois, est répartie en quatre phases principales, à savoir la collecte et interprétation des données, la caractérisation des risques, et l'établissement de la carte d'aptitude à l'urbanisation, ainsi que l'élaboration d'un rapport de synthèse et l'organisation d'un séminaire de vulgarisation.

Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 2 millions de dirhams (MDH), cette étude a fait l'objet d'une convention multipartite, entre le ministère de l'Intérieur à travers le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles (1 MDH), et la commune d'Es-Semara et l'Agence urbaine pour un montant respectif de 500.000 dirhams.

Elle a pour finalité́ la réalisation de la carte d'aptitude à l'urbanisation de la ville d'Es-Semara, accompagnée d'une notice explicative précisant la constructibilité́, les conditions et les mesures de prévention contre les différents risques (Ensablement, glissements de terrain, inondations et risques sismiques...).

Dans ce cadre, quatre catégories de zones seront déterminées dans les aires urbaines objet de cette étude, à savoir les zones sans risque susceptibles d'être ouvertes à l'urbanisation ordinaire, et les zones à risque nécessitant des dispositions d'aménagements généraux (stabilisation des talus, traitement des sols, etc).

Il s'agit également des zones nécessitant des dispositions particulières à prendre par les concepteurs (renforcement des structures, dispositions constructives spéciales, etc), et les zones non aedificandi présentant des risques non rectifiables.

S'exprimant à cette occasion, M. Boutoumilate, a souligné l'importance de ce document qui se veut un outil efficace pour renforcer la planification urbaine et garantir la protection contre les catastrophes naturelles, et partant renforcer la résilience territoriale face aux risques.

Il a également fait observer que cette carte se veut un document technique et stratégique visant à identifier les zones adéquates à l'urbanisme et un document de référence permettant de prendre en considération la dimension du risque des catastrophes naturelles, notamment les inondations, l'éboulement de terrain, et les séismes lors du processus de la planification urbaine.

Ce document fournira également une vision intégrée du développement urbain durable, basée sur des fondements scientifiques et une analyse complète des données naturelles, sociales et économiques, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, il a souligné l'importance de la réalisation de telles études qui nécessitent l'implication de l'ensemble des partenaires et acteurs locaux, et de conjuguer les efforts pour mener à bien ce projet.

Pour sa part, le directeur de l'Agence urbaine, El Mustapha El Kahlaoui a mis en avant l'importance que revêt cette étude qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de gestion intégrée des risques, faisant observer qu'elle permet d'identifier d'une manière scientifique et précise les différents risques naturels qui menacent l'aire urbaine, dans la perspective de l'adoption d'un aménagement territorial global et préventif, adapté aux risques.

Après avoir souligné que la ville d'Es-Semara est en proie aux inondations suites aux fortes précipitations irrégulières, M. El Kahlaoui a noté que cette étude a une grande valeur ajoutée favorisant l'implantation de projets d'investissement et l'extension urbanistique.

Cette réunion a été une occasion propice pour débattre, échanger et émettre des propositions par plusieurs intervenants sur ladite étude, qui couvre la ville d'Es-Semara, a-t-il ajouté.

A noter que la carte d'aptitude sera accompagnée d'un rapport détaillé́ qui indique les différentes composantes de la carte, d'une note explicative et d'un règlement autour des modalités d'utilisation de cette carte.