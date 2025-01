Maroc: La NARSA tient son 12ème Conseil d'administration

Rabat — L'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) a tenu, lundi, les travaux de sa 12è session du Conseil d'administration sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Au cours de cette réunion, consacrée à la présentation du plan d'action de l'Agence et de son budget au titre de l'année 2025, le Conseil a adopté le projet de plan d'action au titre de l'année 2025, qui se décline en 5 axes stratégiques à savoir, le pilotage efficace dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale et des programmes régionaux de sécurité routière, et le développement des outils de mobilisation des acteurs institutionnels dans le domaine de la sécurité routière, indique un communiqué de l'Agence.

Ces axes concernent aussi, le renforcement de l'impact des opérations liées à l'éducation, à la formation, à la prévention et à la sensibilisation à la sécurité routière, l'adaptation et le renforcement des mécanismes du contrôle routier, ainsi que le développement des systèmes de gestion des affaires internes visant le renforcement du leadership en matière de performance, l'amélioration continue et la gestion efficace axée sur les résultats, détaille l'Agence.

En outre, le Conseil a approuvé le budget de l'Agence pour l'année 2025, avec un budget d'investissement de 605 millions de dirhams en crédits de performance et 358 millions de dirhams en crédits d'engagement, tandis que le budget de fonctionnement s'élève à environ 840 millions de dirhams, précise-t-on.

A cette occasion, M. Kayouh, cité dans le communiqué, a souligné que cette rencontre n'est pas juste une occasion de discuter les plans futurs de la NARSA, mais elle constitue également une opportunité d'inciter l'ensemble des acteurs concernés à intensifier et à coordonner leurs efforts pour améliorer la sécurité routière, qui représente une responsabilité partagée nécessitant une mobilisation inclusive et une synergie dans l'exécution des projets et des plans adoptés.

À cet égard, il a mis l'accent sur la nécessité de se focaliser sur les enjeux stratégiques liés aux défis de la sécurité routière, qui représentent de véritables contraintes pour la mise en oeuvre de la politique publique dans ce domaine.

Dans cette perspective, le ministre a insisté sur l'importance de promouvoir la coopération entre la NARSA et les collectivités territoriales, ainsi que le renforcement des projets de sécurité routière réalisés dans le cadre de partenariat, en tenant compte des spécificités locales, et en mettant l'accent sur le soutien de leurs capacités à améliorer les infrastructures routières, la qualité de la signalisation routière et la gestion de la circulation.

Dans ce contexte, il a mis en exergue l'importance de protéger la catégorie des usagers des deux roues, en les sensibilisant à améliorer leur comportement et en renforçant les mesures de sécurité y afférentes, étant donné qu'ils font partie des usagers les plus vulnérables.

Il a également souligné l'importance de poursuivre les efforts en matière d'éducation à la sécurité routière, de moderniser et de développer le secteur de l'enseignement de la conduite, et d'améliorer la crédibilité des examens pour l'obtention du permis de conduire, notamment l'examen pratique toutes catégories confondues, en particulier la catégorie D, afin d'améliorer le comportement des conducteurs de transport public de personnes.

En outre, le responsable gouvernemental a annoncé que le Maroc abritera, en février 2025, la quatrième édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à Marrakech, un événement international qui renforcera les engagements du Royaume dans ce domaine.

Cette conférence, qui sera organisée pour la première fois dans un pays arabe et africain, constitue une occasion privilégiée pour échanger et partager les expériences et les meilleures pratiques avec les autres pays, en vue d'améliorer la sécurité routière et d'atteindre les objectifs de la Décennie d'action mondiale des Nations Unies 2021-2030, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre a salué les efforts déployés par l'ensemble des acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité routière au Maroc, notamment les autorités publiques, les acteurs professionnels, la société civile, les fonctionnaires et salariés de la NARSA, tant au niveau central, régional que local, en les exhortant à poursuivre leur engagement pour contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, conclut le communiqué.