Algérie: Bechar - Plus de 1.430 ouvrages d'arts prévus sur la voie ferrée Bechar-Tindouf-Gara Djebilet

Bechar — Pas moins de 1.431 ouvrages d'arts sont en cours de réalisation ou ont été concrétisés, dans le cadre du projet de voie ferrée Bechar-Tindouf-Gara Djebilet (950 km), pour la valorisation du gisement de fer de Gara Djebilet (Tindouf), a-t-on appris mercredi auprès de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).

Parmi ces ouvrages d'art, l'ANESRIF cite 45 ponts ferroviaires, 48 ponts routiers et 1.338 ouvrages hydrauliques, dont une grande partie a été réalisée.

Ces ouvrages, auxquels s'ajoutent des travaux de déblais (13 millions M3), de remblais (54 millions M3) et de terrassement (2 millions M3), en bonne partie réalisée le long des trois sections de ce mégaprojet, viennent conforter les infrastructures de cette voie ferrée, l'un des plus grands projets ferroviaires du pays et qui sera un important vecteur du développement du secteur minier et ses segments de traitement et de transformation du minerai de fer via plusieurs unités industrielles.

Parmi ces unités, figure le complexe sidérurgique de la nouvelle zone de Toumiat (Nord de Bechar), d'un investissement d'un (1) milliard de dollar US, devant être réceptionné en 2026 et dont la réalisation a été confiée au groupement chinois (CMH) qui compte trois sociétés, en partenariat avec la Société nationale du fer et de l'acier (Feraal), ont expliqué les responsables de l'ANESRIF.

En plus de ces travaux, les chantiers de construction de huit (8) gares de voyageurs et de marchandises le long du tracé de la voie ferrée, connaissent une avancée "notable" par rapport aux délais prévus, à l'exemple de celle d'Abadla qui sera livrée et équipée avant la fin du premier trimestre 2025, a-t-on signalé.

De plus, 27 stations de passages à niveau des trains miniers et de voyageurs sont en cours de réalisation ou d'achèvement des travaux, a indiqué la même source.

Ce titanesque projet ferroviaire, appelé à contribuer aussi au désenclavent de plusieurs zones et localités des wilayas du sud-ouest du pays, et à donner une dynamique au développement socio-économique de la région, est en réalisation dans sa première section de 200 km, à savoir Bechar-Hammaguir, par les sociétés publiques Cosider-travaux publics, EPTP-Alger, SEROR-Est, ENGOA et Infrarail, selon les responsables de l'ANESRIF.

Les travaux de la deuxième section Tindouf-Oum Laassel (175 km) sont prises en charge également par des sociétés publiques, notamment SNTP, Infrarail, GCB, SEROR, Infrafer et SAPTA.

La concrétisation des travaux de la troisième et dernière section de ce mégaprojet, à savoir Hammaguir/Oum-Laassel/Gara-Djebilet (575 km) est confiée au partenaire Chinois (CRCC) et à Cosider-travaux, alors que le contrôle et le suivi des travaux de l'ensemble de ces sections revient à un groupement de bureaux d'études publics, en l'occurrence Setirail, LNCH, Sidem, SET-Sétif et SAETI, a fait savoir la même source.

Les travaux ont été entamés en octobre 2023 et seront réceptionnés dans les délais impartis, au début de 2026, assurent les responsables de l'ANESRIF.