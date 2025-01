Algérie: 2025 sera l'année de la poursuite de la marche en avant avec détermination pour relever les défis

Alger — L'année 2025 sera pour l'Algérie celle de la poursuite de la marche en avant, tout en ayant conscience de l'ampleur des défis à relever et des menaces auxquelles elle doit faire face pour contrecarrer les plans des ennemis du pays, a affirmé la revue El Djeïch dans son numéro du mois de janvier.

"L'année 2024 a vu notre pays enregistrer des progrès significatifs sur la voie du renforcement du projet de renaissance nationale, qui s'est concrétisé sur le terrain par des réalisations sans précédent, à tous les niveaux et dans tous les domaines. Elle laisse place à une nouvelle année 2025 qui, autant nous l'accueillons avec l'espoir, l'ambition et la volonté de poursuivre la marche en avant avec force et détermination, autant nous devons avoir conscience de l'ampleur des défis que nous avons à relever et des menaces auxquelles nous devons faire face pour contrecarrer tous les plans des ennemis de l'Algérie et leurs vaines et désespérées tentatives de la cibler", a souligné la publication dans son éditorial.

Sous le titre "Déterminés à mener à terme le projet national", la revue souligne que ces ennemis sont "incommodés" par "les mutations opérées ces dernières années et qui ont conduit vers le parachèvement du processus d'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, une Algérie prospère, pionnière et acteur incontournable dans son environnement régional et international, ferme sur ses principes et ses positions honorables, souveraine dans ses décisions, forte de son peuple et de ses institutions et sûre, grâce à son Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale".

"Il s'agit d'une Algérie qui rejette toute provocation, chantage, tutelle ou soumission à toute partie, quelle que soit sa puissance", a réaffirmé l'éditorial.

Pour la publication, "le tableau est très clair et n'exige ni une longue réflexion ni une analyse profonde pour prendre la mesure des intentions malveillantes des ennemis de l'Algérie et de leurs funestes objectifs", faisant observer que "aussi diverses soient leurs méthodes et leur nocivité, ils ne parviendront jamais à réaliser leurs bas et méprisables objectifs car l'Algérie, qui a toujours résisté et est restée forte tout au long de son Histoire riche de gloires et d'héroïsme, ne pliera jamais face aux vents de la conspiration, de la division et au poison de la fitna et ce, grâce à la cohésion des Algériens, à leur harmonie et à leur solidarité", souligne la revue El Djeïch.

Ella a ajouté qu'il s'agit "des principes qui demeureront à jamais la lumière qui éclairera la voie des générations successives, qui auront inévitablement conscience, à l'exemple de leurs prédécesseurs, que le secret de la force et de la résistance réside dans l'unité des rangs, la cohésion, la sincérité des intentions et des objectifs dans la poursuite de l'oeuvre de consolidation des fondements de l'Etat national".

En ce sens, la même source a fait observer qu'il s'agit d"'un Etat national qui a pour boussole la Révolution bénie de Novembre, qui a fait la gloire de notre éternelle Algérie et rassemblé tous les Algériens autour d'un seul objectif: servir la Patrie, lui être fidèles et dévoués".

"En droite ligne de cette option nationale sincère et noble, l'ANP continue de porter le flambeau en toute fierté et orgueil, de véhiculer le message avec sincérité et dévouement, parachevant le processus de développement de ses diverses capacités et accomplissant ses missions nationales avec professionnalisme et engagement", a ajouté la publication, relevant que cela s'est traduit par des "résultats qualitatifs obtenus sur le terrain, en particulier dans les domaines de la protection des frontières et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée"

"Des résultats qui confirment sa pleine disponibilité à faire face à tout danger pouvant menacer la sécurité de notre chère Patrie, diviser ses rangs et troubler la quiétude de notre peuple authentique qui, par sa totale cohésion avec son Armée, a donné un exemple rare d'unité nationale, d'amour, de fraternité et de don de soi qui en ont fait, pour toujours, un bastion inexpugnable contre tous ceux qui tenteraient de saper la sécurité et la stabilité de notre Patrie et un bouclier solide face aux marchands de la division, de la fitna et les conspirateurs que la vision d'une Algérie avançant résolument sur le bon chemin dérange et attriste leur esprit chagrin".

Pour la revue, "cette orientation nationale est une approche adoptée avec une indéfectible conviction par les enfants et petits-enfants des valeureux héros de Novembre".