Algérie: Célébration de Yennayer - Tizi-Ouzou carrefour des traditions ancestrales

Tizi-Ouzou — La wilaya de Tizi-Ouzou est devenue, mardi, à l'occasion du lancement des festivités de célébration de Yennayer, premier jour du calendrier agraire coïncidant avec le 12 janvier, marquant l'avènement du nouvel an amazigh 2975, un carrefour des traditions ancestrales, grâce à la présence de représentants de plusieurs régions du pays venus y fêter l'évènement.

La participation des nombreuses wilayas, à l'instar de Tlemcen, Boumerdes, Khenchela et Ghardaïa, aux activités tracées par différentes directions, est l'occasion pour les hôtes de la capitale du Djurdjura d'exposer les spécificités de la célébration de Yennayer dans leurs régions, créant une riche mosaïque des traditions et rituels millénaires pratiqués à travers le territoire national à l'occasion de cette fête.

Le côté rituel de la célébration de Yennayer est à découvrir à la maison de la culture Mouloud Mammeri, ou des associations font des démonstrations de coupe pour les enfants, du carnaval d'Ayrad des Beni Snouss (Tlemcen), de la préparation du couscous au sept légumes de la région de Kabylie.

Le marché de Yennayer - ouvert par le wali, Aboubakr Essedik Bouceta, à l'ancienne gare routière et animé par une quarantaine d'exposants notamment des artisans, des grossistes et des producteurs- propose aux visiteurs une aquarelle de produits du terroir et de l'artisanat traditionnel, particulièrement ceux utilisés pour célébrer Yennayer.

On y trouve des ustensiles en poterie et en bois utilisés pour préparer et servir le plat de Yennayer, à base de pâtes traditionnelles (couscous, chekhchoukha, trida), des fruits secs (noix, arachides, amandes), des légumes et des herbes aromatiques, des poulets fermiers et autres petits animaux, des tenues traditionnelles et des articles.

Au centre de loisirs scientifiques (CLS) où se tient une exposition sur l'événement, un concours des meilleurs plats traditionnels, notamment du meilleur couscous et gâteau, est organisé.

Le lancement des festivités de célébration de Yennayer a été marqué par le lancement de la 3e édition du concours de chant populaire féminin "Urar Lkhalath", avec la participation d'une trentaine de troupes.

Des conférences-débat sur l'événement sont aussi au menu de ces festivités qui se déroulent au chef-lieu de wilaya et à travers la quasi-totalité des villages de la wilaya ou le mouvement associatif, les comités de village et les communes ont concocté de riches programmes pour l'occasion.