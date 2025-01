Algérie: Poursuite de l'organisation des exercices de simulation pour les interventions en cas de catastrophes naturelles

Alger — Les autorités locales poursuivent, à travers plusieurs wilayas du pays, leur supervision de l'organisation d'exercices de simulation pour les interventions en cas de catastrophes naturelles, indique, mercredi, un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"En exécution des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, relatives à la mise à jour et à l'activation périodique des plans d'organisation des secours au niveau des wilayas et des communes, les autorités locales continuent de superviser l'organisation d'exercices de simulation reproduisant des interventions en cas de catastrophes, notamment les inondations, les séismes et les feux de forêt", précise le communiqué.

Ces exercices virtuels permettent d'évaluer "le niveau de préparation des différents moyens matériels et humains mobilisés, afin d'assurer des interventions immédiates et efficaces, garantissant ainsi la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens", conclut la même source.