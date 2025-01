Sénégal: Ziguinchor / Colère des « Jakartamen » contre la régularisation des motos - et revoilà le « gatsa gatsa » !

Une déferlante de motos jakarta hier, mardi, dans la ville de Ziguinchor a vibré au rythme de la colère des jakartamen qui ont protesté contre la circulaire régularisant les deux-roues. Fortement mobilisés, ces conducteurs de moto jakarta à bord de leur engin ont sillonné les rues de la ville sur fond de klaxon pour exprimer toute leur colère avant de brûler des pneus le long du boulevard 54 M imprimant ainsi un parfum de « gatsa gatsa » à Ziguinchor.

Pour protester contre la régularisation officialisée des deux-roues, les conducteurs de moto Jakarta ont déversé leur colère dans les rue de Ziguinchor brûlant des pneus le long du boulevard 54 m. Une façon d'imprimer le gatsa gatsa dans la ville rappelant ainsi les moments difficiles qui avaient marqué les évènements politico-judiciaires qui avaient secoué le pays. Comme une déferlante de motos dans la ville, ces Jakartamen, des centaines, ont sillonné les rues de la ville pour protester contre le paiement des documents régularisant leurs engins. «Nous sommes confrontés à un problème. Nous ne sommes pas des tiak -tiak, nous sommes des Jakartaman.

Nous avons créé notre propre entreprise. Cette circulaire ne nous arrange pas. C'est injustifié. Demandez à un jeune de débourser presque 60.000 F Cfa pour régler ces papiers», proteste le responsable des Jakartamen Ansou Badji qui estime que leur mobilisation est une alerte. « Nous voulons que l'autorité nous écoute. Qu'elle ait une oreille attentive à nos préoccupations. On doit commencer par la gratuité des permis, c'est le plus important. Ecoutez nous d'abord, la réalité de Dakar n'est pas celle de Ziguinchor », s'exclame-t-il avant de lancer ce message au ministre des Transports Yancoba Diém.

« Ici, à Ziguinchor, on est dans une région particulière, on a une seule infrastructure qui nous donne de l'emploi et c'est la SONACOS», martèle le jeune Jakartaman. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres conducteurs de moto Jakarta s'insurgent contre les taxes réclamées : « On nous avait dit que l'obtention des plaques est gratuite mais on se rend compte que la réalité est toute autre. Sur place, au service des mines de Ziguinchor, en plus des 28.000 F Cfa, on nous demande de débourser encore de l'argent.

Ce qu'on a du mal à comprendre, des timbres, des photocopies légalisées et d'autres papiers à payer sur place. Si on fait le calcul, on se retrouve à plus de 37.000 F sans compter l'assurance. Ce n'est pas normal ». Et de poursuivre : « On doit encore payer 5000 Francs pour la plaque. C'est incroyable. Nous ne pouvons pas supporter tout cela. Au service des mines de Ziguinchor, on a comme l'impression qu'on nous arnaque.

De 28.000 francs cfa, on se retrouve avec plus d'argent à débourser », peste Aly Ndiaye Mané, qui comme de nombreux jakartaman, exprime non seulement sa colère mais aussi sa déception. « Nous sommes très déçu par ce régime. Et pourtant, nous les jeunes, nous sommes les artisans de la victoire de Diomaye et Sonko. Aujourd'hui, ils sont en train de nous brimer ... », déplore-t-il. Des jakartamen très fâchés qui opposent un niet catégorique a l'exécution de cette circulaire ministérielle qui les oblige à se régulariser.