Algérie: Extension du port pétrolier de Skikda - Réception provisoire du quai dédié au chargement des grands méthaniers

Skikda — Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a effectué mercredi, une visite de travail et d'inspection à la zone industrielle dans la wilaya de Skikda, où il s'est enquis de l'état d'avancement des grands projets visant à renforcer l'infrastructure, notamment le projet d'extension du port pétrolier de Skikda, ainsi que du nouveau quai dédié au chargement des grands méthaniers.

Lors de cette visite de terrain, M. Hachichi a inspecté l'état d'avancement des travaux du projet d'extension du port pétrolier de Skikda, incluant la réalisation d'un nouveau quai dédié au chargement du GNL. Ce projet, en phase finale de réception provisoire, a déjà permis d'effectuer cinq opérations de chargement de méthaniers.

Dans ce sillage, M. Hachichi et la délégation l'accompagnant ont assisté à une opération de chargement du méthanier "Cheikh Bouamama", avec 74.000 m3 de GNL.

A noter que le projet d'extension du port pétrolier a été conçu pour accroître les capacités de chargement et de déchargement de diverses matières pétrolières au niveau du port de Skikda. Il permettra de charger les grands méthaniers, dont les capacités varie entre 70000 et 220000 m3.

Ce projet dont le taux de réalisation a dépassé 95%, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités d'exportation et de l'adaptation flexible à la demande accrue pour le gaz naturel sur le marché international.

Le PDG s'est également enquis du projet de construction d'un grand réservoir de GNL au niveau du complexes de liquéfaction de gaz (GL1K), d'une capacité totale de 150.000 mètres cubes.

Ce projet, dont le taux d'avancement des travaux actuellement a atteint près de 60 %, vise à augmenter la capacité de stockage et à améliorer l'efficacité et la flexibilité des opérations de chargement et de déchargement, ce qui contribue au renforcement des capacités d'exportation et à la satisfaction de la demande locale et internationale croissante pour cette énergie propre.

S'exprimant à cette occasion, le PDG du groupe a réaffirmé "l'engagement de Sonatrach à développer ses infrastructures conformément aux normes techniques et environnementales les plus élevées ainsi que sa volonté de continuer à renforcer son rôle en tant que pilier essentiel de l'économie nationale, afin de satisfaire les besoins des marchés local et international et de soutenir le développement durable".

M. Hachichi a en outre inspecté le site du projet de réalisation d'un complexe pétrochimique destiné à la production de l'alkylbenzène linéaire (LAB), ce composant entrant dans la fabrication de produits de nettoyage et de détergents industriels.

Ce projet est entré en phase d'exécution après la signature d'un contrat avec la société italienne "Tecnimont" le 7 mars 2024, visant à valoriser les produits pétroliers (kérosène et benzène) disponibles au niveau de la raffinerie de Skikda.

M. Hachichi a précisé que la production annuelle de ce complexe, premier du genre au niveau national, et dont la réception est prévue pour 2027, devrait atteindre 100.000 tonnes d'alkylbenzène linéaire, permettant ainsi de couvrir les besoins du marché national pour ce produit actuellement importé, tandis que l'excédent éventuel sera exporté.

Raffinerie de Skikda : reprise fin février de la production d'essence à l'Unité 2 de vapocraquage du naphta

Selon es explications fournies sur place, la réalisation de ce projet permettra une meilleure valorisation du kérosène et de l'essence produits à la raffinerie de Skikda, en les transformant en alkylbenzène linéaire (LAB).

Ce complexe pétrochimique stratégique permettra également de développer le tissu industriel en matière de produits de nettoyage et de créer de l'emploi au profit de la main-d'œuvre algérienne.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite, M. Hachichi a annoncé la reprise de la production d'essence à "l'Unité 2 de vapocraquage du naphta" au niveau de la raffinerie de Skikda d'ici fin février prochain.

Le responsable a en outre souligné que "le redressement vertical des déformations ayant touché les deux colonnes géantes des réacteurs de l'Unité 2 de "vapocraquage du naphta" a été "une opération très délicate et s'est soldée par un succès". Les travaux devraient être achevés début février prochain, permettant une reprise normale de la production d'essence d'ici le 20 février".

M. Hachichi a exprimé sa fierté envers les travailleurs et les responsables de la raffinerie ainsi que les différents partenaires impliqués pour leur grand professionnalisme durant cette opération, ajoutant qu'aucun incident ni perturbation de l'approvisionnement du marché national en essence n'a été enregistré.

Dans la salles des conférence de la raffinerie, le PDG de Sonatrach a assisté à une présentation détaillée sur cette opération entamée en août dernier et dont les travaux ont atteint un taux d'avancement de 65%.