Algérie: Sofiane Touahria, nouveau président du club sportif amateur de l'USM El-Harrach

Alger — Sofiane Touahria a été intronisé mercredi à Alger, nouveau président du club sportif amateur de l'USM El Harrach, évoluant en Ligue deux de football amateur (groupe Centre-Est).

La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de personnalités sportives, d'anciens joueurs et de supporters qui ont consacré leur vie au service de l'USM El Harrach, à l'instar de l'ancien président, Abdelkader Mana, et de Mustapha Maza, nommé nouveau directeur sportif de l'équipe.

A cette occasion, Sofiane Touahria a déclaré " Nous allons faire de notre mieux, avec l'équipe qui travaille avec moi, pour restaurer la gloire de l'équipe, lui donner le statut qu'elle mérite et l'aider financièrement et moralement ", a-t-il dit, notant que l'objectif principal est l'accession de l'USMH en Ligue 1 professionnelle et de mettre en place une académie de football.

Pour sa part, Mustapha Maza, le nouveau directeur sportif, a déclaré que "ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour la ville d'El Harrach et ses supporters. Dans une période de transition comme celle-ci, l'objectif ultime est de jouer l'accession en L1.

L'équipe occupe actuellement la deuxième place (30 pts) au classement, à cinq longueurs du leader le MB Rouissat (35 points), mais nous nous efforcerons, dans la limite de nos moyens, d'atteindre notre objectif. Le projet est sportif et économique à moyen et long terme. Aujourd'hui, le club s'est professionnalisé au sens propre du terme et la nouvelle direction a posé les jalons pour le construire sur des bases solides".

Dans le même contexte, Maza a révélé que le stade du 1er novembre d'El Harrach sera complètement démoli et reconstruit avec une capacité de 25.000 places aux normes internationales, tandis qu'un centre d'entraînement sera construit sur une superficie de 12.000 mètres carrés".

A l'occasion de l'investiture du nouveau président, plusieurs intervenants ont salué "l'attention accordée par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune à la jeunesse et son soutien au sport en général et au football en particulier.

A la fin de la cérémonie, la direction de l'USM El Harrach a honoré plusieurs dirigeants sportifs entre autres, la famille de feu Mohamed Laib, ancien président du club, Mohamed Raouraoua, ancien président de la Fédération algérienne de football, ainsi que l'acteur Salah Ougrout, le journaliste Hafidh Derradji et un supporter de l'équipe.